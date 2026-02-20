Banco Industrial apoya el 10K y 21K del Paredón

-

El próximo domingo 8 de marzo, Playa 14 será el punto de salida y meta del 10K y 21K del Paredón, una competencia que espera reunir a más de 1,500 corredores nacionales e internacionales en Sipacate y El Paredón.

A la fecha, el evento registra el 60% del cupo completo, consolidando su crecimiento dentro del calendario deportivo del país.

“ Apoyar el 10K y 21K del Paredón refleja nuestro amor por Guatemala y nuestro compromiso con el desarrollo de comunidades activas y saludables, promoviendo siempre la innovación y el crecimiento del país. ” Laura Muralles , encargada de mercadeo de Banco Industrial.

Playa 14, ubicada en el Pacífico guatemalteco, será la sede oficial de la carrera, integrando el deporte con el turismo en la zona. El evento cuenta con el respaldo de Banco Industrial como patrocinador principal y con el apoyo de la Municipalidad de Sipacate.

Las inscripciones están disponibles a través de la APP Tiempo Total o mediante el convenio 5023 en Banco Industrial.

Un día antes de la carrera, los participantes podrán recoger el kit, el cual incluye:

Playera oficial

Medalla conmemorativa

Chip electrónico de cronometraje

Hidratación en ruta y meta

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

La hidratación oficial estará a cargo de Agua Pura Salvavidas, entre otras marcas.

La organización agradeció a patrocinadores y aliados que hacen posible esta edición, que combina deporte y desarrollo regional.