Banco Industrial apuesta por un crecimiento sostenible

Banco Industrial anunció la implementación de su Plan Estratégico Sostenible, el cual presenta una redefinición de objetivos que propone mayor enfoque con el fin de acelerar los impactos en las áreas de lo social, natural y corporativo; siendo las de mayor influencia y aporte a los temas materiales de los grupos de interés.

Las metas del Plan Estratégico Sostenible 2025-2028, fueron presentados en el marco de la exposición de los resultados de la Memoria de Sostenibilidad 2024: Creciendo con propósito.

Los temas abordados incluyeron: la inclusión y educación financiera mediante la innovación tecnológica, productos digitales como Zigi, la ampliación de puntos de servicio, a través de agentes bancarios de Banco Industrial, el impulso al sector MiPyME, reflejando cómo la sostenibilidad forma parte de cada pilar estratégico del banco y su modelo de negocio.

“ Nuestra Política de Sostenibilidad refleja la manera en que generamos valor compartido: impulsando la prosperidad económica, fortaleciendo el tejido social, usando responsablemente los recursos naturales. ” Andrés Mayén , gerente de ESG.

Pilares del Plan Estratégico Sostenible 2025–2028

Capital Social

Promueve el desarrollo y bienestar de las personas como de las comunidades con temas enfocados en educación financiera, ecosistema digital, desarrollo comunitario, estrategia centrada en el cliente, desarrollo y atracción del talento humano.

Capital Natural

Incorpora la responsabilidad ambiental en las operaciones y decisiones financieras del banco, abordando riesgos ambientales, sociales y climáticos, fomentando inversiones, oportunidades sostenibles y la eficiencia ambiental.

Capital Corporativo

Fortalece la gobernanza ética y responsable del banco, incluyendo gestión de riesgos financieros y no financieros, ciberseguridad y abastecimiento responsable, pilares que garantizan la transparencia, la confianza y la solidez institucional.

Con esta política y el Plan Estratégico Sostenible 2025–2028, Banco Industrial reafirma su liderazgo como una institución financiera comprometida con el progreso económico, el bienestar social y la protección ambiental, avanzando juntos, siempre hacia adelante.