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Banco Industrial conecta a empresarios con inversión inmobiliaria

  • Por Redacción comercial
14 de abril de 2026, 16:33
(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Banco Industrial llevó a cabo el evento "Aliados para tu inversión, Banca Empresarial", un espacio que va dirigido a empresarios e inversionistas interesados en conocer opciones dentro del sector inmobiliario industrial.

La actividad reunió a clientes que buscan evaluar proyectos y analizar alternativas de financiamiento, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones basada en información y acompañamiento especializado.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)
(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Durante la jornada, los asistentes conocieron propuestas de desarrolladoras inmobiliarias y compararon distintas opciones de inversión. Además, recibieron asesoría por parte de especialistas del banco, quienes brindaron orientación en procesos de evaluación y estructuración financiera.

El encuentro también convocó a empresarios interesados en diversificar su portafolio mediante inversiones inmobiliarias, como parte de las acciones de la entidad para impulsar el acceso a herramientas financieras en el país.

En Banco Industrial buscamos generar espacios que conecten a nuestros clientes con oportunidades de crecimiento, brindándoles acompañamiento para tomar decisiones estratégicas.
Jorge Lima
, asistente comercial de Banca Empresarial.

Con este tipo de actividades, Banco Industrial continúa promoviendo el acceso a información y servicios que contribuyen al desarrollo de negocios en Guatemala.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)
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