Banco Industrial conecta a empresarios con inversión inmobiliaria

Banco Industrial llevó a cabo el evento "Aliados para tu inversión, Banca Empresarial", un espacio que va dirigido a empresarios e inversionistas interesados en conocer opciones dentro del sector inmobiliario industrial.
La actividad reunió a clientes que buscan evaluar proyectos y analizar alternativas de financiamiento, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones basada en información y acompañamiento especializado.
Durante la jornada, los asistentes conocieron propuestas de desarrolladoras inmobiliarias y compararon distintas opciones de inversión. Además, recibieron asesoría por parte de especialistas del banco, quienes brindaron orientación en procesos de evaluación y estructuración financiera.
El encuentro también convocó a empresarios interesados en diversificar su portafolio mediante inversiones inmobiliarias, como parte de las acciones de la entidad para impulsar el acceso a herramientas financieras en el país.
Con este tipo de actividades, Banco Industrial continúa promoviendo el acceso a información y servicios que contribuyen al desarrollo de negocios en Guatemala.