Sistema Penitenciario aclara que no trasladarán a líderes de pandilla

Además, indicó que la medida iría en contra de la política de control y aislamiento vigente en el Sistema Penitenciario.

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) aclaró este lunes 22 de diciembre, que no existe ningún traslado programado de líderes de pandillas, ante versiones que han circulado en algunos medios de comunicación.

El SP precisó que no hay una orden judicial vigente ni planificación administrativa que respalde ese tipo de acciones.

El director general de la DGSP, Jorge Guillermo López Dellachiessa, explicó que una eventual disposición judicial de esa naturaleza significaría un retroceso frente a los esfuerzos y avances alcanzados para mantener el control y el aislamiento de cabecillas dentro del sistema penitenciario.

"Es oportuno aclarar que la dirección General del Sistema Penitenciario no tiene programado ningún traslado de líderes de pandillas ni existe una orden judicial vigente" se lee en el comunicado.