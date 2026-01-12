Integrantes de banda criminal son capturados mientras robaban Q100 mil en mercadería

-

Los presuntos delincuentes estarían vinculados a un saqueo en una venta de zapatos americanos en diciembre de 2025.

Dos presuntos delincuentes fueron capturados en flagrancia por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) luego de haber saqueado un negocio en Chiquimulilla, Santa Rosa, de donde extrajeron teléfonos celulares y computadoras portátiles, valorados en casi Q100 mil.

Los detenidos fueron identificados como Domingo "N", de 45 años, y José "N", de 30, quienes habrían forzado el ingreso del almacén utilizando herramientas como un caimán, tubos metálicos y un destornillador.

Herramientas que usarían los detenidos para formar las puertas e irrumpir en el negocio. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Según las investigaciones, ambos sujetos presuntamente integran la banda denominada "Los Quichelenses", son residentes de la zona 19 de la ciudad capital y también estarían vinculados con el saqueo de un negocio de venta de zapatos americanos ocurrido en diciembre de 2025, en el mismo sector.

Botín

Ambos se movilizaban en un carro en el que llevaban 13 teléfonos celulares de distintas marcas y cargadores, con un valor superior a los Q28 mil. Asimismo, se decomisaron ocho computadoras portátiles, cuyo costo aproximado asciende a Q80 mil.

Además de los celulares querían llevarse computadoras portátiles de distintas marcas. (Foto: PNC)

Uno de los capturados cuenta con antecedentes penales por delitos como robo, hurto y agresión, cometidos entre los años 2000 y 2010. Tras la aprehensión fueron puestos a disposición del Juzgado respectivo.

La banda "Los Quichelenses" es una estructura criminal que opera en varias regiones de Guatemala, señalada por las autoridades por saqueos y robos reiterados a comercios y bodegas, generalmente forzando accesos para sustraer mercancía, teléfonos y otros artículos de valor.

Uno de los capturados tiene antecedentes penales desde el año 2000. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Otras capturas de Los Quichelenses:

Varios integrantes de esta agrupación criminal han sido capturados en distintas acciones policiales.

En abril de 2025 se aprehendió a cuatro presuntos miembros de dicho grupo.

En agosto del mismo año, otros cinco cayeron en Sanarate, El Progreso y todos han sido señalados de participar en saqueos a negocios.