Alerta por "falsas" ofertas de trabajo a través de redes sociales

  • Por Jessica González
12 de enero de 2026, 09:17
Estas ofertas suelen ser una estafa. (Foto: Shutterstock)

Si andas en busca de trabajo y te han salido ofertas a través de redes sociales, ten cuidado, podría tratarse de una estafa.

El Ministerio Público (MP) alerta a los guatemaltecos ante el incremento de ofertas de empleo falsas, las cuales suelen hacerse a través de las redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Estas "ofertas" suelen pedir cobros anticipados y demasiada información.

Por ello, mantente alerta y no caigas en la trampa, sobre todo si te piden dinero o datos personales.

Así operan: 

  • Se comunican contigo a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería.
  • Envían supuestas ofertas de trabajo en línea, de medio tiempo o tiempo completo.
  • El objetivo es recopilar tus datos para usos indebidos como aperturar cuentas bancarias, créditos o compra de artículos.

