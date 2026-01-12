Alerta por "falsas" ofertas de trabajo a través de redes sociales

Si andas en busca de trabajo y te han salido ofertas a través de redes sociales, ten cuidado, podría tratarse de una estafa.
El Ministerio Público (MP) alerta a los guatemaltecos ante el incremento de ofertas de empleo falsas, las cuales suelen hacerse a través de las redes sociales o aplicaciones de mensajería.
Estas "ofertas" suelen pedir cobros anticipados y demasiada información.
Por ello, mantente alerta y no caigas en la trampa, sobre todo si te piden dinero o datos personales.
Así operan:
- Se comunican contigo a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería.
- Envían supuestas ofertas de trabajo en línea, de medio tiempo o tiempo completo.
- El objetivo es recopilar tus datos para usos indebidos como aperturar cuentas bancarias, créditos o compra de artículos.