Banguat descarta que estado de Sitio afecte la macroeconomía de Guatemala

Autoridades del banco central señalan que si problemática se extiende si podría comenzar a darse un efecto en la percepción del país.

El Banco de Guatemala (Banguat) señala que hasta el momento no hay indicios que hagan pensar que el estado de Sitio decretado por el Gobierno y ratificado por el Congreso, provoque efectos negativos en la macroeconomía del país

La información fue confirmada por Alvaro González Ricci, presidente del Banguat y la Junta Monetaria, quien señaló que el estado de sitio tiene que ser analizado desde dos aristas, "la temporalidad y la profundidad".

"En estos 30 días no vemos un impacto que tengamos que medir en el Banco de Guatemala, ni que pudiera afectar a alguno de los indicadores macroeconómicos", precisó el funcionario.

El presidente del Banguat Alvaro González Ricci, explicó que no hay señales que indiquen que habrá efectos negativos por el estado de Sitio. (Foto: Wilder López / Soy502)

Sin embargo, agregó que en el aspecto de profundidad este tipo de eventos o coyunturas por las que está atravesando el país "sí puede tener algún efecto en términos de percepción".

"Del sector externo de las calificadoras de riesgo país o de inversionistas que en el momento de que vean estas acciones pudieran poner en pausa algunas de las inversiones que tendrían programadas en el país", explicó González Ricci.

Sin embargo, destacó que "por el momento no se ve ningún efecto" derivado de la coyuntura del país, pero, reconoció que sí la problemática se extiende, se podría "empezar a ver ciertos efectos en diferentes actividades económicas".

"Repito, creemos que esto no va a pasar en 30 días. Guatemala, ha sido resiliente a diferentes eventos, recordemos el tema del Covid-19, crisis naturales. El país, a pesar de las coyunturas, ha seguido siendo resiliente", aseveró el presidente de Banguat

Añadió que la macroeconomía de Guatemala ha sido estable, que el crecimiento económico del país está por encima de su potencial por lo cual considera que el estado de sitio "no va a tener un efecto significativo en la macroeconomía del país".

Gobierno analizó impacto económico

Durante la conferencia de prensa La Ronda, llevada a cabo el miércoles 21 de enero, se le consultó al presidente Bernardo Arévalo si previo a decretar estado de sitio habían hecho un análisis de las consecuencias que este podría tener en la macroeconomía del país.

"Lo que se hizo fue reaccionar inmediatamente para cortar los atentados brutales contra la Policía Nacional Civil y dar las herramientas que permitieran desarticular el terror que querían imponer estos grupos criminales", respondió el mandatario.

El Ejecutivo indicó que hizo un análisis sobre el impacto que podría tener el estado de Sitio en la economía del país. (Foto: SCSP / Soy502)

Agregó que sí existió una consideración de cuál sería el efecto que podría provocar el estado de Sitio a nivel económico y del desarrollo institucional de Guatemala.

Sin embargo, explicó que se llegó a la conclusión que era peor no hacer nada y dar la impresión de que en el país "los criminales mandan en las cárceles".

"Fue una reflexión —sobre el impacto económico— que siguió a la reflexión de que la primera responsabilidad es darles seguridad a las familias guatemaltecas", aseguró el mandatario.