¿Qué deben hacer los guatemaltecos durante la vigencia del estado de Sitio?

La población debe tomar en cuenta que la medida está fundamentada en ley y lo mejor es ser prudente y colaborar con las acciones y medidas tomadas por las autoridades.

Si bien la implementación de un estado de Sitio limita algunas garantías constitucionales durante su periodo de vigencia, esto no necesariamente significa que las personas deban cambiar sus rutinas, pero sí es necesario que se tomen algunas consideraciones.

Debido a los motines en cárceles y a la serie de ataques armados en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que hasta el momento ha dejado nueve agentes muertos, el Gobierno implementó un estado de Sitio.

La medida está amparada en la Constitución Política de la República y la Ley de Orden Público y según el Decreto Gubernativo 1-2026 publicado hoy en el Diario de Centro América se restringen en particular cuatro derechos constitucionales.

Estos cuatro derechos restringidos están relacionados con la libertad de acción, la detención legal, el derecho de reunión y manifestación y el relativo a la portación de armas.

El Decreto Gubernativo 1-2026 el cual contiene la declaración de estado de Sitio en todo el territorio nacional fue publicado este lunes en el Diario de Centro América.

El Gobierno también enumeró las medidas que tomarán durante la vigencia del estado de excepción, entre ellos limitar las reuniones públicas y privadas.

También puede disolver por la fuerza algunos tipos de manifestaciones, prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en determinados lugares y la detención de personas sin orden judicial de personas sospechosas.

Es un tema constitucional

Roberto Alejos, constituyente y expresidente del Congreso, comentó algunas consideraciones que las personas deben tener mientras esté vigente el estado de Sitio.

"En primer lugar, la población tiene que entender la razón del estado de sitio. No hay otra manera de darle las herramientas que necesitan, tanto la policía como cualquier otra institución, para intervenir en este tema", señaló Alejos.

Destacó que esas herramientas incluyen la suspensión "de ciertas garantías y derechos constitucionales, especialmente en el área de derechos humanos, pero los mismos constituyentes lo contemplaron en la Constitución", razón por la cual su uso es legítimo.

"Eso tiene que entender la gente que, así como todos sus derechos son constitucionales, el estado de Sitio también es un tema constitucional, creado para ese tipo de situaciones", precisó Alejos.

"No salir de noche"

La primera recomendación que dio el constituyente fue que si bien el Gobierno no anunció un toque de queda, como si lo hizo durante la pandemia, "lo más prudente es no circular de noche".

Esto se debe a que, si bien no hay limitaciones para moverse durante la noche, las autoridades pueden aumentar las detenciones de vehículos o personas que por cualquiera circunstancia consideren sospechosos.

Lo ideal es que las personas coperen con las autoridades y porten documentos de identificación. (Foto: Archivo / Soy502)

"Lo ideal es no salir de noche a menos que sea por razones laborales o de emergencia", explicó el expresidente del Congreso.

Señaló que en el caso de que una persona sea detenida en un retén o por las autoridades sea que se conduzca a pie o en un vehículo lo principal es que exista colaboración.

"Tiene que haber colaboración. Aunque la PNC tengan la potestad de detener a las personas sin orden de captura de un juez competente o sin que estés cometiendo un delito infraganti, tampoco es que van a meter preso a alguien que no estás cometiendo ningún delito", indico Alejos.

Agregó que lo más probable es que si las personas que sean detenidas por la PNC se muestran colaborativas no tendrán problemas, pero si al contrario no colabora, discute y se altera la situación "puede ser malentendida".

Portar identificación

Otra recomendación que dio el experto es que las personas deben siempre portar su Documento Único de Identificación y de ser posible también portar un documento o gafete que indique n dónde trabaja la persona.

"El gafete de trabajo es importante porque normalmente las personas que está involucradas con en el crimen organizado no tiene un trabajo fijo", explicó el constituyente.

Por último, pidió a la población ser prudentes pues "no se sabe cómo van a seguir actuando los delincuentes" ya que pueden cambiar de estrategia para infundir temor entre la población, por lo cual las personas deben tener consideraciones si las autoridades actúan en actividades públicas.

"También hay que ser muy comprensivo con el tema de que las actividades públicas, aunque sean recreativas, algunas van a ser suspendidas temporalmente y lo ideal es que la población entienda que es para protegerlos", puntualizó Alejos.