Banguat espera que en 2026 las remesas familiares crezcan un 5 %

Las autoridades proyectan un crecimiento, pero no tan grande como el que se registró este año.

El Banco de Guatemala (Banguat) espera que este año las remesas familiares lleguen a US$ 25,597.1 millones (Q 195,817.8 millones) que representa un crecimiento del 19.1 % en relación al 2024 y para el 2026 se espera que ingresen unos US$ 26,877 millones (Q 205,609 millones) que sería un crecimiento del 5 % respecto a este año.

La información fue confirmada por el presidente del Banguat Álvaro González Ricci, durante la presentación de los resultados macroeconómicos de 2025 y las perspectivas de 2026.

El funcionario indicó que "es difícil predecir qué va a pasar ya que las políticas migratorias de Estados Unidos cambian" y además "en enero comienza el impuesto del 1 % a las remesas".

El próximo año entrará en vigencia un impuesto a las remesas por parte de Estados Unidos. (Foto: Archivo / Soy502)

González Ricci explicó que no esperan que el efecto de ese impuesto a las remesas vaya a impactar de forma significativa en el mundo, pero lo que sí puede provocar es "temor entre la comunidad migrante", pues se desarrollará en un ambiente de incertidumbre.

Además, que los migrantes pueden sentir desconfianza de acercarse a un centro de envío de remesas ya que pueden pensar que de esa forma toman precauciones para evitar ser capturados por las autoridades estadounidenses.

El presidente de Banguat señaló que esto podría provocar en que se cambie la forma de enviar las remesas y los migrantes exploren otras vías tema que fue discutido en la Junta Monetaria.

"Aquí lo más peligroso es que actualmente se tiene un control total de las remesas que entran al país, pero si se empiezan a utilizar otros métodos, como criptos, remesas de bolsillo u otros mecanismos, pues ya no tendríamos esa información estadística que tanto nos sirve", explicó Gónzales Ricci.

A pesar de todas las incidencias el funcionario afirmó que se mantiene la proyección de crecimiento en el envío de remesas familiares, pero es "un crecimiento no tan agresivo" como el registrado este año.