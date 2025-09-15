Banguat presenta tendencia del tipo de cambio

Las autoridades del Banco de Guatemala dieron a conocer la tendencia del tipo de cambio vigente.
El Banco de Guatemala presentó la tendencia del Tipo de Cambio de Referencia semanal así como lo previsto para este martes 16 de septiembre.
Según las estimaciones presentadas, se registró una ligera apreciación de 4 décimas de centavo, al pasar de Q7.66091 a Q7.65680 por dólar estadounidense.
Además, se precisó que dicho comportamiento respondió al "incremento en la liquidez del mercado cambiario, debido a que la oferta fue mayor a la demanda".
También se consignó que los precios de negociación presentaron una ligera baja en comparación a la semana previa.
En cuanto a la previsión del 16 de septiembre, el Banguat explicó que estará en Q7.65.