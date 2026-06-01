Santa Cruz Verapaz: El municipio donde la historia y la naturaleza se abrazan

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Santa Cruz Verapaz, en la región de Alta Verapaz, celebra 483 años de historia, destacando su templo colonial y la mística leyenda del río subterráneo. Este destino turístico de Guatemala resguarda la tradición ancestral del pueblo poqomchí con la Danza de las Guacamayas y sitios naturales como las Cuevas de Chitul

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Un municipio que se fundó hace 483 años, con una riqueza natural, cultural, religiosa e histórica: así es Santa Cruz Verapaz, ubicado en la región de bosque lluvioso subtropical en Alta Verapaz.

Este territorio destaca por la gentileza de su población. Su nombre honra a la Santa Cruz de Cristo, mientras que "Verapaz" hace referencia a la "verdadera paz", concepto ligado a la evangelización pacífica impulsada por los frailes dominicos en el siglo XVI.

El municipio posee una bella arquitectura como la de su templo católico. (Foto: Parroquia de Santa Cruz Verapaz)

De acuerdo con registros históricos, su fundación se remonta al 3 de mayo de 1543, cuando los religiosos Juan de Torres, Luis Cáncer y Pedro de Angulo establecieron la localidad como parte del proceso de colonización espiritual en la región conocida entonces como Tezulutlán.

Posteriormente, en 1546, se formalizaron registros administrativos en San Juan Chamelco, bajo la autoridad de don Juan Matalbatz.

El municipio tiene lugares bellos que debes conocer. (Foto: Casa Aurora)

Uno de los mayores símbolos del municipio es su templo católico, construido a finales del siglo XVI. Es considerado uno de los más antiguos de Alta Verapaz y su arquitectura colonial refleja el conocimiento técnico y artístico de la época.

Este templo forma parte del patrimonio histórico nacional desde 1970. Sin embargo, sufrió daños significativos durante el terremoto de 1976, aunque conserva su valor cultural y religioso.

El municipio posee diversos recursos naturales y atractivos turísticos. (Foto: Cabañas del Arco)

Entre sus particularidades destaca la creencia popular de que bajo su estructura fluye un río subterráneo, cuyo murmullo puede escucharse desde el interior.

Santa Cruz Verapaz también posee una diversidad de sitios turísticos que atraen a visitantes nacionales y extranjeros. Entre ellos sobresalen piscinas El Manantial, la finca Aurora, el Eco Centro Holanda y el Park Hotel; también destacan espacios recreativos como el Centro Recreativo El Manantial y el Balneario La Isla.

El municipio resguarda, además, importantes formaciones naturales como las Cuevas de Chitul y sitio arqueológico Chi Ch'en, destinos que reflejan la riqueza natural de la región.

Entre sus tradiciones se encuentra la danza de las Guacamayas o Ma'Muun, tradición prehispánica que se celebra cada 3 de mayo.

Este baile del pueblo poqomchi' narra cómo un cazador rapta a una princesa, generando que sus padres pidan ayuda al dios Yuuq' K'ixkaab. Él envía guacamayas, como espíritus protectores, para rescatarla. La danza refleja la cosmovisión maya y la identidad cultural de la región.

Con una población mayoritariamente indígena de origen Poqomchí, así como presencia q'eqchi' y kaqchikel, Santa Cruz Verapaz, mantiene vivas sus tradiciones y su identidad ancestral.