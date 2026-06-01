Alerta en Guatemala por rayos ultravioleta en grados extremos este lunes

Si debes salir a la calle, evita exponerte al sol, pues los rayos ultravioleta alcanzarán sus niveles máximos.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) alertó sobre el aumento de los rayos ultravioleta (UV) para este lunes 1 de junio, por lo que debes evitar exponerte al sol por un tiempo prolongado.
De acuerdo con el monitoreo del ente científico, las horas más críticas serán de 10:00 a 13:00 horas.
Este es el detalle del pronóstico:
- UV bajo: de 6:00 a 7:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas
- UV moderado: de 7:00 a 8:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas.
- UV alto: de 9:00 a 10 horas y de 12:00 a 13:00 horas.
- UV extremo: de 10:00 a 12:00 horas.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), emitió una serie de recomendaciones:
- Hidratarse constantemente
- Evitar la exposición prolongada al sol
- Usar ropa ligera y fresca
Estas precauciones deben mantenerse incluso en días nublados, debido a que la radiación ultravioleta puede atravesar la nubosidad y generar afectaciones a la salud.