Precio del petróleo se dispara tras suspensión de negociaciones entre EEUU e Irán

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Un medio iraní afirmó que Teherán suspendió las negociaciones para poner fin a la guerra.

Los precios del petróleo se disparan el lunes, impulsados por el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, después de que un medio iraní afirmara que Teherán suspendió las negociaciones para poner fin a la guerra.

Irán reafirmó el lunes que cualquier acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio estaba supeditado a un alto al fuego en Líbano, donde el ejército israelí golpea posiciones de Hezbolá, aliado de Teherán.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, con entrega en agosto -cuya cotización como contrato de referencia se estrenaba este lunes-, subió 6.60% hasta los 97.13 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, con entrega en julio, subía un 7.62% hasta los 94.02 dólares.

Irán suspende negociaciones con EE.UU.

Según la agencia de prensa iraní Tasnim, Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos debido a los "crímenes" que Israel "sigue cometiendo" en el Líbano.

Para el mercado petrolero, que albergaba la esperanza de un acuerdo inminente entre Teherán y Washington a finales de la semana pasada, la perspectiva de una resolución rápida parece alejarse.

"El riesgo de una ruptura (en las negociaciones) es real", dijo Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

Además del Líbano, la cuestión nuclear tampoco parece resuelta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el domingo que el proyecto de acuerdo "estipula muy claramente que Irán no tendrá arma nuclear" y ello "en términos muy firmes".

Por su parte, Irán reiteró el lunes que su programa nuclear no figura, por el momento, en la agenda de las conversaciones.

Con información de AFP