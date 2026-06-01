¡CAPTADO EN VIDEO! Imprudencia de motorista provoca choque de ambulancia en Mixco

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La ambulancia perdió el control y estuvo a punto de impactar contra un bus escolar. Al final, terminó empotrándose en el carril contrario.

Una cámara de vigilancia captó un accidente de tránsito ocurrido durante la mañana de este lunes 1 de junio en el bulevar Tulam Tzú, zona 4 del Municipio de Mixco.

En el percance estuvo involucrada una ambulancia de los Bomberos Municipales y también un motorista.

La ambulancia, que se dirigía hacia el Anillo Periférico, transita por el bulevar. En una curva, se observa en el video, una motocicleta le obstruye el paso. La ambulancia, con sirena abierta para que los vehículos le dejen espacio, tiene que maniobrar para no atropellar al motorista.

Cuando la ambulancia intenta frenar, rechina llantas, tambalea, se sube a un arriate central y termina empotrada sobre el carril contrario, frente a un predio.

Durante el trayecto, estuvo a punto de impactar de frente con un bus escolar, lo cual hubiera provocado una mayor tragedia.

Mira aqui el video:

Una ambulancia de los Bomberos Municipales se empotró en un predio de venta de vehículos en la zona 4 de Mixco, esto al intentar esquivar a un motociclista que impedía el paso al vehículo de emergencia https://t.co/x7YETUK0bx pic.twitter.com/dOYCIqVLFV — Soy 502 (@soy_502) June 1, 2026

Cabe mencionar que obstruir el paso de una unidad de socorro conlleva sanciones severas bajo el Artículo 185, con multas de hasta Q25 mil.

La PMT advierte que estas acciones pueden derivar en procesos penales ante el Ministerio Público si la imprudencia provoca accidentes con personas heridas o fallecidas.