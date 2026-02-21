Banrural concreta alianza por la nutrición infantil en Huehuetenango

Con el objetivo de fortalecer la nutrición infantil en comunidades prioritarias del departamento de Huehuetenango, el Banco de Desarrollo Rural, S.A. (Banrural) firmó un convenio de cooperación con la Fundación The Mathile Institute.
Esta alianza permitirá canalizar una donación económica por parte del banco para apoyar un modelo de intervención nutricional basado en evidencia, con metas claras y resultados medibles, orientado a mejorar las condiciones de salud y desarrollo de miles de niñas y niños en su primera infancia.
El programa contempla la entrega mensual del suplemento nutricional Chispuditos, diseñado específicamente para Guatemala y que contiene 21 micronutrientes esenciales, acompañado de educación nutricional para las familias, monitoreo de crecimiento y acompañamiento comunitario, bajo la supervisión técnica de la Fundación The Mathile Institute y organizaciones aliadas en el territorio.