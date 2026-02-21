Banrural concreta alianza por la nutrición infantil en Huehuetenango

-

Con el objetivo de fortalecer la nutrición infantil en comunidades prioritarias del departamento de Huehuetenango, el Banco de Desarrollo Rural, S.A. (Banrural) firmó un convenio de cooperación con la Fundación The Mathile Institute.

(Fotografía cortesía: Banrural)

Esta alianza permitirá canalizar una donación económica por parte del banco para apoyar un modelo de intervención nutricional basado en evidencia, con metas claras y resultados medibles, orientado a mejorar las condiciones de salud y desarrollo de miles de niñas y niños en su primera infancia.

“ Para Banrural, invertir en la primera infancia es una decisión estratégica para el desarrollo del país. La desnutrición infantil no solo es un desafío social, sino un factor que condiciona el desarrollo humano y el futuro productivo de las regiones. ” Juan Luis Fonseca , gerente general de Banrural.

El programa contempla la entrega mensual del suplemento nutricional Chispuditos, diseñado específicamente para Guatemala y que contiene 21 micronutrientes esenciales, acompañado de educación nutricional para las familias, monitoreo de crecimiento y acompañamiento comunitario, bajo la supervisión técnica de la Fundación The Mathile Institute y organizaciones aliadas en el territorio.