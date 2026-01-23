Banrural anuncia a los primeros ganadores para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026

-

Tarjetas Banrural y Visa anunciaron oficialmente a los primeros cuatro ganadores de la promoción "Visa y Banrural te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026", quienes vivirán la emoción del fútbol.

Los ganadores del primer sorteo, realizado en el mes de diciembre como parte de la promoción vigente del 20 de noviembre de 2025 al 20 de febrero de 2026, fueron seleccionados entre los tarjetahabientes que utilizaron sus tarjetas de crédito y débito Visa de Banrural para realizar compras en comercios nacionales, internacionales y en línea. Cada Q200 acumulados generó oportunidades automáticas para participar.

(Fotografía cortesía: Banrural)

Los ganadores fueron los clientes: Juan Carlos Granillo, Gisela Villeda, María Presencin e Igor de Gandarias. Cada uno de ellos obtuvo un paquete doble todo incluido para asistir a partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que incluye boletos aéreos, alojamiento en hotel cuatro estrellas, traslados, entradas a los partidos y experiencias exclusivas cortesía de Visa.

“ En Banrural seguimos cumpliendo sueños y premiando la fidelidad de nuestros clientes. Este primer sorteo marca el inicio de una promoción que conecta la pasión por el fútbol con los beneficios reales de nuestras tarjetas. ” Mónica Aldana , gerente de mercadeo de tarjetas de crédito de Banrural.

La promoción contempla un total de nueve paquetes dobles para la Copa Mundial de la FIFA 2026, distribuidos en tres sorteos. Tras este primer sorteo de diciembre, aún se realizarán dos sorteos adicionales:

Enero de 2026, con tres paquetes dobles para los partidos de cuartos de final, y

Febrero de 2026, con los paquetes correspondientes a la semifinal y la gran final del torneo.

(Fotografía cortesía: Banrural)

Banrural, en alianza con Visa, invita a todos los tarjetahabientes a seguir participando y aprovechar esta promoción que celebra la pasión por el fútbol y reconoce la lealtad de sus clientes en todo el país.

“ Esta promoción apenas comienza. Invitamos a todos nuestros tarjetahabientes a seguir utilizando sus tarjetas Visa Banrural en sus compras diarias, porque aún están por venir los premios más esperados. ” Carlos Granados , gerente de mercadeo de Banrural.

Granados agregó que los clientes pueden dar seguimiento a su participación ingresando a www.tarjetasbanrural.com, donde podrán conocer los detalles de la promoción y consultar las oportunidades acumuladas generadas por el uso de sus tarjetas.