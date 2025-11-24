Banrural anuncia promoción para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026

-

El Banco del Desarrollo Rural (Banrural), de la mano de Visa, anunció el lanzamiento de una promoción la cual ofrece a los tarjetahabientes Visa de Banrural la oportunidad de vivir la pasión del fútbol en vivo y directo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde el 20 de noviembre del 2025 hasta el 20 de febrero del 2026, los titulares de tarjetas de crédito y débito Visa de Banrural, podrán participar por cada Q200 acumulados en compras en comercios nacionales, internacionales y tiendas en línea, en un sorteo.

Los participantes tendrán la oportunidad de ganar uno de los nueve paquetes dobles todo incluido para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cuatro de ellos podrán disfrutar de partidos de fase de grupos, tres ganadores, con sus acompañantes, disfrutarán los partidos de cuartos de final, un ganador tendrá la oportunidad de asistir a un partido de semi final y uno más vivirá la emoción de la final junto a su acompañante.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Cada ganador recibirá un paquete de premios completo que incluye: pasajes aéreos para él y un acompañante, traslados, alojamiento para dos personas en hotel cuatro estrellas y entradas para partidos seleccionados, todo completamente gratis.

Además, los tarjetahabientes Visa de Banrural que ganen el sorteo y asistan a la Copa Mundial de la FIFA 2026 disfrutarán de experiencias inmersivas tanto dentro como fuera de los estadios, antes y después de los partidos, cortesía de Visa.

“ Esta promoción combina la emoción del fútbol con los beneficios de nuestras tarjetas Visa Banrural, invitando a los guatemaltecos a disfrutar de nuevas experiencias con todos los gastos incluidos, gracias al uso responsable e inteligente de sus medios de pago. ” Mónica Aldana , gerente de mercadeo de tarjetas de crédito de Banrural.

Los sorteos de la promoción "Visa y Banrural te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026, se llevarán a cabo en tres etapas:

El primer sorteo se llevará a cabo el 22 de diciembre del 2025 y se anunciará a los ganadores de cuatro paquetes para la fase de grupos.

se llevará a cabo el 22 de diciembre del 2025 y se anunciará a los ganadores de cuatro paquetes para la fase de grupos. El segundo sorteo será el 27 de enero del 2026 para los tres paquetes para los cuartos de final.

será el 27 de enero del 2026 para los tres paquetes para los cuartos de final. En el último sorteo se anunciará a los ganadores de los paquetes para la semifinal y final, el cual se llevará a cabo el 27 de febrero 2026.

Todos los sorteos tendrán lugar en las oficinas centrales de Banrural en zona 9.

“ Como Banrural, seguimos reafirmando nuestro posicionamiento como el Patrocinador oficial de la pasión del futbol en Guatemala. ” Juan Luis Fonseca , gerente general de Banrural.

Banrural invita a todos los guatemaltecos a participar y a vivir de cerca la magia del fútbol mundial, utilizando sus tarjetas Visa de Banrural en sus compras diarias. Así mismo a conocer más de la promoción en www.tarjetasbanrural.com y en las redes sociales del @CírculodeAmigosBanrural.