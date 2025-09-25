Banrural y Mastercard premian a ganadores de promoción “Es de Masters”

Tarjetas de Crédito Banrural y Mastercard presentaron a los ganadores de la promoción "Es de Masters", una iniciativa que premió la lealtad de los tarjetahabientes Banrural Mastercard con experiencias de viaje alrededor del mundo.
La promoción estuvo vigente del 15 de mayo al 15 de agosto de 2025 y reconoció a Cindy Pérez, Andrea Tobar, Miguel Cutz y Herbert Orozco, los cuatro ganadores con paquetes dobles de viaje, que incluyen experiencias Pricesless, hacia los siguientes destinos:
- Flores, Petén (Guatemala): boletos aéreos, estadía en hotel boutique, todas las comidas, un tour privado a Tikal, recorrido nocturno en bote y experiencias gastronómicas.
- La Fortuna, Costa Rica: boletos aéreos, alojamiento en resort con acceso a aguas termales, cenas privadas, tour de puentes colgantes, masajes en spa y caminatas guiadas en la selva.
- Roatán, Honduras: boletos aéreos, hospedaje en hotel boutique, alimentación completa, experiencia en canopy zipline y cenas privadas frente al mar.
- Barcelona, España: boletos aéreos, estadía en hotel de 4 estrellas, tour privado por la Sagrada Familia, clase de paella, recorrido por el Camp Nou, tour gastronómico y cena en un restaurante con 2 Estrellas Michelin.
Adicionalmente, se entregaron 200 cupones digitales de regalo para compras en aplicaciones digitales seleccionadas, con valores que oscilaron entre Q115 y Q200 para quienes participaron en la promoción.