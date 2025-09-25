Versión Impresa
Banrural y Mastercard premian a ganadores de promoción “Es de Masters”

  • Por Redacción comercial
25 de septiembre de 2025, 16:42
(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Tarjetas de Crédito Banrural y Mastercard presentaron a los ganadores de la promoción "Es de Masters", una iniciativa que premió la lealtad de los tarjetahabientes Banrural Mastercard con experiencias de viaje alrededor del mundo.

La promoción estuvo vigente del 15 de mayo al 15 de agosto de 2025 y reconoció a Cindy Pérez, Andrea Tobar, Miguel Cutz y Herbert Orozco, los cuatro ganadores con paquetes dobles de viaje, que incluyen experiencias Pricesless, hacia los siguientes destinos:

  • Flores, Petén (Guatemala): boletos aéreos, estadía en hotel boutique, todas las comidas, un tour privado a Tikal, recorrido nocturno en bote y experiencias gastronómicas.
  • La Fortuna, Costa Rica: boletos aéreos, alojamiento en resort con acceso a aguas termales, cenas privadas, tour de puentes colgantes, masajes en spa y caminatas guiadas en la selva.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

  • Roatán, Honduras: boletos aéreos, hospedaje en hotel boutique, alimentación completa, experiencia en canopy zipline y cenas privadas frente al mar.
  • Barcelona, España: boletos aéreos, estadía en hotel de 4 estrellas, tour privado por la Sagrada Familia, clase de paella, recorrido por el Camp Nou, tour gastronómico y cena en un restaurante con 2 Estrellas Michelin.

Con la promoción Es de Masters queremos agradecer la confianza de nuestros clientes y demostrar que usar una tarjeta de crédito Banrural Mastercard abre la puerta a momentos extraordinarios.
Mónica Aldana
, gerente de mercadeo de Tarjetas de Crédito de Banrural.

Adicionalmente, se entregaron 200 cupones digitales de regalo para compras en aplicaciones digitales seleccionadas, con valores que oscilaron entre Q115 y Q200 para quienes participaron en la promoción.

Acercar a los consumidores con sus pasiones es parte de nuestro compromiso, en esta ocasión de la mano de Banrural, no solo estamos llevando a los ganadores a vivir experiencias invaluables, sino también impulsando la inclusión financiera en Guatemala.
Francisco Milian,
gerente de País para Mastercard Guatemala, El Salvador y Honduras.

