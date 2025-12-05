Banrural recibe Premio Mundial en Inclusión Financiera 2025

Banrural anunció que, este 4 de diciembre, recibió por parte de The Banker, la revista del Financial Times, el Premio mundial del mejor banco de inclusión financiera 2025, reconociendo su acceso a productos y servicios financieros a través de la innovación, la educación y el compromiso con el impacto social.
Para este premio, se evalúan los productos diseñados para impulsar el desarrollo económico de quienes más lo necesitan y la capacidad para innovar con plataformas digitales accesibles, entre otros.
The Banker reconoció la estrategia de "cercanía integral" de Banrural dentro de las comunidades locales para promover la inclusión financiera, especialmente el rol de las Cajas Banrural.
También valoró la cobertura de los productos y servicios en los lugares más alejados de las áreas urbanas, la cantidad de clientes, la multicanalidad y el alto porcentaje de las transacciones que se realizan a través de los canales digitales.
The Banker reconoció el rol de Banrural en la economía del país, destacando el porcentaje de los créditos y los créditos productivos emitidos por el sistema bancario a través de Banrural.
Por último, destacó el programa de microfinanzas de Banrural, especialmente el que está dirigido a mujeres emprendedoras rurales. A la fecha ha apoyado a más de 280 mil mujeres.