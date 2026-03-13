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Capturan a presunto responsable de crimen de tatuador en San Cristóbal

  • Por Maria Fernanda Gallo
13 de marzo de 2026, 14:19
Con vestimenta formal y discreta buscaba esconderse de la policía. (Foto: captura de video)

Con vestimenta formal y discreta buscaba esconderse de la policía. (Foto: captura de video)

El crimen ocurrió el pasado 9 de diciembre en un estudio de San Cristóbal.

EN CONTEXTO: Surge video del ataque contra tatuador en comercial de San Cristóbal

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Otto Sarbelio Borror Roque, alias "nene" de 30 años, tras ser ubicado en la Calzada Mateo Flores, de la zona 3 de Mixco.

De acuerdo con la PNC, se le vincula como presunto miembro de la mara salvatrucha, quien habría estado ocultándose tras un perfil discreto, vistiendo ropa formal para intentar desviar la atención de los agentes.

Usaba vestimenta formal para pasar desapercibido ante las autoridades. (Foto: PNC)
Usaba vestimenta formal para pasar desapercibido ante las autoridades. (Foto: PNC)

El crimen

A Boror se le señalan múltiples delitos entre ellos, el asesinato de Nery Colocho Benavides, de 24 años, quien laboraba como tatuador en un estudio ubicado en la 7a. avenida y 3a. calle, San Cristobal, zona 8 de Mixco.

En redes sociales circulo el video que muestra cómo fue atacado mientras tatuaba a un cliente. 

Además, se le vincula con el delito de narcomenudeo, extorsión y otros asesinatos.

Cuerpos de socorro confirmaron la muerte del tatuador en el interior del estudio. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Cuerpos de socorro confirmaron la muerte del tatuador en el interior del estudio. (Foto: Bomberos Voluntarios)

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