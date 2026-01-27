Bantrab celebra el fútbol a través de su alianza con Aurora F.C

-

En el marco de la presentación oficial del equipo Aurora Fútbol Club para el Torneo Clausura 2026, Bantrab reafirma su compromiso con el deporte como una herramienta de bienestar, cohesión social y desarrollo.

Por más de 15 años, el grupo financiero ha acompañado al Club Aurora, consolidándose como una relación basada en la confianza, respeto institucional y una visión compartida de impacto positivo, siendo ahora parte de la Liga Bantrab.

Este anuncio cobra significado especial al darse en el año de la celebración de los 60 años de Bantrab en Guatemala.

El apoyo al deporte y particularmente al fútbol, forma parte de la Estrategia de Bienestar del banco, yendo más allá de lo financiero.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Bajo este contexto, la alianza de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, dando paso a La Liga Bantrab, busca fortalecer el fútbol guatemalteco impulsando acciones, como: capacitación, tecnología, desarrollo de fuerzas básicas, impacto social y acceso a herramientas financieras.

Todas estas iniciativas se traducen en beneficios para los clubes, jugadores, cuerpos técnicos y comunidades.

Asimismo, Bantrab es consciente que el deporte es un espacio que une, convoca, promueve valores como la disciplina, el trabajo en equipo, respeto y sana convivencia.

Más allá del terreno de juego, Bantrab y Aurora F.C., comparten el compromiso de promover una cultura de no violencia y no discriminación, entendiendo que cada partido es una oportunidad para fortalecer el tejido social, compartir valores y vivir el fútbol en armonía.

Equipaciones oficiales Aurora F.C.

Aurora F.C., es conocido como los Tigres del Aurora o los Aurinegros, fue fundado en 1945. Cuenta con ocho Títulos de la Liga Nacional y dos campeonatos internacionales de la Copa Fraternidad Centroamericana de la UNCAF.

Como parte de esta etapa de consolidación, los Tigres del Aurora presentó sus tres equipos para el Torneo Clausura 2026, reflejando la historia, identidad y la proyección del club.

El uniforme local, de inspiración retro, evoca las décadas doradas de los años 80 y 90. El uniforme de visita, dominado por el blanco, simboliza renovación y el relevo generacional que mantiene viva la pasión por el equipo.

Por otro lado, la tercera equipación, incorpora un patrón de camuflaje en tono característicos del club, destacando el amarillo como símbolo de fortaleza y carácter.