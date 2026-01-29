Bantrab expande su atención especializada con un nuevo Centro PIACE

-

El Banco de los Trabajadores (Bantrab), ha inaugurado la tercera ubicación del Centro de su Programa Integral de Atención a Clientes Especiales (PIACE) en la zona 1.

Con esta nueva ubicación, el banco fortalece su modelo de atención especializada, apostando por el bienestar integral de los trabajadores guatemaltecos.

En los Centros PIACE los clientes de Bantrab acceden a productos y servicios financieros, así como a acompañamiento personalizado y servicios de bienestar integral, entre ellos: orientación financiera, consultas médicas, apoyo nutricional, actividades formativas, dentro de espacios diseñados para mejorar su calidad de vida.

“ La inauguración de este nuevo Centro PIACE refleja cómo entendemos nuestra responsabilidad como banco al acompañar a las personas, escuchar sus historias y brindarles soluciones reales ” José Antonio Roca , gerente general de Bantrab.

Este modelo de atención al cliente se consolidó en 2022 con el primer Centro PIACE en la Avenida Reforma, zona 9; continuando en 2025 con una segunda ubicación en Escuintla y hoy amplia su impacto dentro de la Ciudad de Guatemala en la zona 1.

Clientes de Centro PIACE Bantrab (Fotografía cortesía: Bantrab)

El impacto en cifras de la transformación de la atención a clientes con PIACE

Más de 9 mil 800 clientes forman parte de PIACE. En el 2025, 14 mil 900 personas participaron en más de 600 actividades recreativas y formativas. Además, 3 mil 700 clientes recibieron consultas médicas generales, psicológicas y nutricionales a través de este modelo de atención.

PIACE forma parte de un ecosistema de bienestar más amplio que incluye otros programas, como: Rescate Financiero, Bienestar, Bienestar Mayor, BanConsejos y GuateAprende.

Estas iniciativas permiten a los clientes ordenar sus finanzas, consolidar deudas, recuperar liquidez y reescribir su historia de crédito, en coherencia con el propósito histórico del banco.

En el marco de la celebración de sus 60 años, Bantrab reafirma su compromiso con los trabajadores para protegerlos, promover el ahorro y facilitar el acceso a un crédito justo.