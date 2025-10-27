Bantrab presenta una nueva forma de enviar remesas desde WhatsApp

-

Bantrab y una empresa de tecnología financiera, presentan una integración que permitirá a las familias guatemaltecas recibir remesas desde Estados Unidos directamente en sus cuentas bancarias. Gracias a esta alianza, los envíos se realizan a través de WhatsApp, de manera segura y sin trámites complicados.

El proceso es simple: desde la App Bantrab o los canales digitales del Grupo Financiero, el beneficiario en Guatemala genera un enlace automático y lo comparte por WhatsApp con su familiar en Estados Unidos. El remitente ingresa el monto a enviar y confirma la operación con Félix Pago. En segundos, los fondos estarán disponibles en la cuenta Bantrab del receptor, en quetzales.

El servicio no tiene costo para quien recibe la remesa y únicamente aplica una comisión fija de 2.99 dólares para quien envía.

“ En Bantrab creemos que cada remesa es más que dinero: es un puente de bienestar que fortalece a las familias guatemaltecas y abre oportunidades para cumplir sus sueños. ” Ismael Pinzón , gerente de Remesas Familiares de Bantrab.

La integración se desarrolla bajo un esquema de licenciamiento del software de Félix para su uso en los productos del banco, con responsabilidades claras en soporte al beneficiario final, mecanismos de reporte transaccional y observancia de la normativa guatemalteca en materia de confidencialidad, gestión de riesgo tecnológico y supervisión regulatoria.