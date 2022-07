El Barcelona anuncia la llegada de un nuevo y temible delantero

El Barcelona anunció este miércoles un "principio de acuerdo" con el Leeds United inglés para la llegada del extremo brasileño Raphinha.

"El FC Barcelona y el Leeds United Football Club han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso de Raphael Dias Belloli, Raphinha, pendiente de que el jugador pase la revisión médica", afirmó el Barça en un comunicado, sin dar mayores precisiones.

El Barcelona no precisa ni el monto de la operación ni el tiempo de contrato de Raphinha como azulgrana, pero, según la prensa local, el brasileño firmaría por las próximas cinco temporadas hasta 2027.

Respecto al monto de la operación, los rotativos catalanes afirman que el Barça pagará unos 55 millones de euros (55 millones de dólares) más otros 15 millones (15 millones de dólares) en variables.

Raphinha tenía contrato hasta junio de 2024 con el club inglés del Leeds, al que había llegada en 2020 procedente del Rennes francés por 18 millones de euros (18 millones de dólares).

Agreement in principle with @LUFC for the transfer of Raphinha — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 13, 2022

Cede a Trincao

El delantero internacional portugués del Barcelona Francisco Trincao ha sido cedido por una temporada al Sporting de Portugal, que contará con una opción de compra al término del préstamo, informó este miércoles el club azulgrana.

"El FC Barcelona y el Sporting Clube de Portugal han llegado a un acuerdo para la cesión del jugador Francisco Trincao hasta el 30 de junio de 2023", afirmó el Barça en un comunicado.

"En el acuerdo se establece también una opción de compra al terminar esta cesión", añadió el club azulgrana.

Cedido la pasada temporada al Wolverhampton inglés por 6 millones de euros (6,039 millones de dólares), Trincao marcó dos goles y dio una única asistencia en 28 partidos en el campeonato inglés.