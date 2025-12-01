El líder Barcelona recibe a un Atlético que atraviesa una gran racha ganadora

-

Blaugranas y rojiblancos vuelven a encontrarse este martes 2 de diciembre (2:00 p. m.) en un duelo de alto voltaje mientras la parte alta de la liga española está al rojo vivo y cualquier tropiezo puede ser determinante.

El Barsa, que viene mostrando altibajos en las últimas semanas, apuesta por su tridente estelar, conformado por Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski, para mantenerse en la pelea por la cima. Flick recupera pólvora en ataque, pero sigue sin poder contar con Araújo, baja por "motivos personales", según indicó el estratega.

El Barsa se ha mostrado fuerte desde que volvió al Camp Nou, obteniendo dos victorias en la liga española. (Foto: FC Barcelona)

Los catalanes llegan al duelo como líderes con 34 puntos, uno más que el Real Madrid y tres por encima de un Atlético que viaja a ritmo arrollador y se ubica en la cuarta casilla.

En el último cruce de estos dos equipos en el Camp Nou (abril de 2023), el Barcelona superó por la mínima a los colchoneros con gol de Ferrán Torres. (Foto: AFP)

Por aparte, el conjunto del "Cholo" Simeone llegará al Camp Nou en plena forma con siete victorias consecutivas en todas las competiciones y solo una derrota en lo que va de liga. Su último traspié fue hace dos meses contra el Arsenal por Champions.

Julián Álvarez llega al compromiso como el máximo goleador liguero del cuadro rojiblanco con 7 tantos. (Foto: AFP)

El técnico argentino reconoció el buen juego culé, pero fue directo al plantear su estrategia: "Tendremos que llevar el partido a donde creemos que podemos hacer daño".

Últimos duelos

En los compromisos ligueros de la temporada pasada, el Atlético se quedó con el primer enfrentamiento, el 21 de diciembre, al imponerse 2-1 y lograr así su primera victoria en campo azulgrana desde 2006, cuando asaltó el Camp Nou. Sin embargo, en la segunda vuelta, el Barcelona tomó revancha al vencer 4-2 en el Metropolitano, en un duelo intenso disputado en marzo.

Los colchoneros ganaron el último duelo liguero entre estos dos equipos jugado en campo del Barcelona, en diciembre pasado. (Foto: AFP)

Ambos equipos también se cruzaron en las semifinales de la Copa del Rey, donde el Barça avanzó con un global de 5-4. Aquella serie dejó un intenso partido de ida en territorio blaugrana, que terminó con un espectacular 4-4.