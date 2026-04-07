Barcelona busca venganza en Champions contra el Atlético

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El Camp Nou acogerá este miércoles (1:00 p.m. en vivo por ESPN) un nuevo enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, en lo que será el quinto cruce entre ambos equipos esta temporada. Este partido corresponde al inicio de la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Champions League, donde los azulgranas buscarán aprovechar su fortaleza como locales para tomar la delantera.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega respaldado por un rendimiento impecable en casa desde su regreso al estadio en noviembre. Desde entonces, ha ganado los catorce encuentros disputados como local, repartidos entre diez de liga, tres de competición europea y uno copero, con un registro goleador de 47 tantos a favor y solo 9 en contra.

Estos números refuerzan la confianza del equipo catalán, que pretende sacar el máximo provecho de jugar en su estadio antes del encuentro de vuelta, programado para el 14 de marzo en el Metropolitano.

En cuanto a los enfrentamientos previos de esta campaña, el balance favorece al Barcelona. Venció recientemente en Madrid por 1-2, resultado que le acerca al título liguero; también se impuso con claridad en la primera vuelta (3-1) y logró un contundente 3-0 en la Copa del Rey. La única derrota ante el equipo de Diego Simeone fue un 4-0 en esa misma competición.

Cancelo: "El Atlético es un equipo muy intenso, con jugadores muy buenos, pero nosotros tendremos que hacer nuestro partido" pic.twitter.com/98nr2jh5lj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 7, 2026

De cara a este compromiso, el Barcelona no podrá contar con Raphinha, una ausencia importante en el esquema de Flick. Todo indica que Marcus Rashford ocupará su lugar en el ataque. Además, Dani Olmo y Robert Lewandowski se disputan la titularidad como referencia ofensiva.

Por su parte, el Atlético afronta el choque con varias bajas sensibles, ya que no estarán disponibles Jan Oblak, Pablo Barrios ni Johnny Cardoso debido a lesiones. Esto obligará a Simeone a reorganizar su alineación con el objetivo de competir en Barcelona antes de resolver la eliminatoria en Madrid.