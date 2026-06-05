Actor de "Top Gun: Maverick" y "Jumanji" muere apuñalado

El actor James Hardy, conocido por sus papeles en "Top Gun: Maverick" y "Jumanji falleció tras se apuñalado.
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Autoridades y equipos médicos llegaron y encontraron el actor inconsciente en el jardín delantero de su casa, al ser llevado a la emergencia lo declararon muerto.
El hijastro del actor llamó a los servicios de emergencia y luego confesó el crimen. "Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado, yo lo maté, soy el hombre al que buscan", habría dicho al entregarse.
Según los vecinos la noche anterior se escuchó gritos entre Michael Gledhill y Handy. Gledhill de 44 años, quien cometió el crimen, vivía en la misma casa con el actor y su madre.
James Hardy
En los '90 su carrera despegó con su actuación en Jumanji, la película de 1995 protagonizada por Robin Williams, recientemente interpretó al cantinero Jimmy en la película de 2022 "Top Gun: Maverick". También participó en series como NYPD Blue, Criminal Minds, Beverly Hills 90210 y Law & Order.