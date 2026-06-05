Muere Anthony Head "Giles", mentor de "Buffy la cazavampiros"

El actor Anthony Head, quien saltó a la fama interpretando a Rupert Giles en "Buffy la cazavampiros" y en la serie "Ted Lasso" falleció.
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Anthony murió a causa de complicaciones derivadas de una neumonía contaron de manera oficial sus hijas las actrices Emily y Daisy Head.
"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro extraordinario padre, Anthony Head. Ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas, y haber presenciado de primera mano el impacto que él y su obra ha tenido en tantas personas", expresaron.
Según afirmaron, el legado de su padre perdura a través de su obra y el impacto que tuvo en el público. "Qué afortunadas somos de poder verlo haciendo lo que amaba, incluso ahora que ya no está con nosotros".
Su último papel fue en la serie "Ted Lasso" como el expropietario de un club de fútbol Rupert Mannion, y también tuvo papeles en "La dama de hierro", "Persuasión", "The Inbetweeners" y "Manchild"... entre otras.