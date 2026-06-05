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Muere Anthony Head "Giles", mentor de "Buffy la cazavampiros"

  • Por Selene Mejía
05 de junio de 2026, 12:45
Obituarios
El actor Anthony Head falleció. (Foto: Buffy la cazavampiros)

El actor Anthony Head falleció. (Foto: Buffy la cazavampiros)

El actor Anthony Head, quien saltó a la fama interpretando a Rupert Giles en "Buffy la cazavampiros" y en la serie "Ted Lasso" falleció.

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Anthony murió a causa de complicaciones derivadas de una neumonía contaron de manera oficial sus hijas las actrices Emily y Daisy Head.

buffy la cazavampiros

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro extraordinario padre, Anthony Head. Ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas, y haber presenciado de primera mano el impacto que él y su obra ha tenido en tantas personas", expresaron. 

Según afirmaron, el legado de su padre perdura a través de su obra y el impacto que tuvo en el público. "Qué afortunadas somos de poder verlo haciendo lo que amaba, incluso ahora que ya no está con nosotros".

ted lasso
Foto: Oficial.

Su último papel fue en la serie "Ted Lasso" como el expropietario de un club de fútbol ​​Rupert Mannion, y también tuvo papeles en "La dama de hierro", "Persuasión", "The Inbetweeners" y "Manchild"... entre otras.

 

   

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