Barcelona está obligado a golear para dar el salto a octavos

El Barcelona afronta el miércoles (2:00 p.m. en vivo por ESPN 2) en el Camp Nou un duelo clave ante el Copenhague con una consigna clara: sumar los tres puntos y hacerlo con una goleada. El objetivo es cerrar la fase de liga entre los ocho mejores y así lograr el pase directo a los octavos de final de la Champions League.

Actualmente, el conjunto dirigido por Hansi Flick se encuentra en la novena posición con 13 puntos. Comparte esa puntuación con varios rivales directos, entre ellos el PSG y el Newcastle, que se miden entre sí en esta última jornada, así como con Chelsea, Sporting de Portugal, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta, todos separados por mínimos detalles.

A priori, una victoria debería ser suficiente para que el Barça se cuele entre los ocho primeros, especialmente porque el enfrentamiento entre parisinos e ingleses garantiza que al menos uno de ellos perderá puntos. Sin embargo, la diferencia de goles, que es el principal criterio de desempate, puede acabar siendo decisiva, de ahí la importancia de marcar el mayor número posible.

En ese aspecto, el equipo azulgrana ofrece garantías. Ha visto puerta en 26 de sus últimos 27 encuentros europeos y suma 18 goles en siete partidos, lo que lo sitúa como el sexto conjunto más goleador de los 24 que disputan esta fase.

En ataque, todo apunta a que Robert Lewandowski volverá a ser la referencia ofensiva. El delantero polaco, tercer máximo anotador histórico del torneo con 106 goles —solo por detrás de Messi y Cristiano Ronaldo— ha sido titular en los dos compromisos más recientes debido a la ausencia de Ferran Torres. No obstante, el propio Flick confirmó que el atacante español ya se ha reincorporado a los entrenamientos y está disponible para jugar.