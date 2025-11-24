¡Volvieron! Real Madrid recupera a dos jugadores para la Champions

El Real Madrid inició este lunes la preparación del duelo de Champions League que disputará el miércoles (2:00 p.m.) en el campo del Olympiacos de Grecia, después de encadenar tres partidos sin ganar, incluido el empate (2-2) en su visita al Elche.
OTRAS NOTICIAS: Xabi Alonso: "¿Mala racha? En la adversidad es cuando hay que crecer"
Para este compromiso europeo, el equipo podría recuperar a Antonio Rüdiger y Aurelien Tchouaméni, quienes trabajaron con normalidad y continúan tomando ritmo tras haber superado sus lesiones. Su participación dependerá de cómo respondan en el entrenamiento matinal del martes en Valdebebas, justo antes del viaje a Grecia.
En esa misma sesión también avanzó en su recuperación Franco Mastantuono. El joven argentino, que arrastra una pubalgia y no ha podido estar en los últimos tres encuentros, completó parte del trabajo junto al resto del grupo, aunque aún está lejos de recibir el alta competitiva.
Por otro lado, David Alaba, Éder Militao y Dani Carvajal siguieron con planes específicos de recuperación y no se ejercitaron con el colectivo. Los futbolistas que fueron titulares frente al Elche realizaron tareas de descarga.
Con este panorama, Xabi Alonso ha centrado todos sus esfuerzos en el compromiso europeo, consciente de la necesidad de revertir las dudas surgidas tras los dos empates ligueros y la derrota sufrida en Anfield.