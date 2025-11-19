Descubre cuándo el Barcelona volverá a jugar la Champions League en el Camp Nou

-

Tras años de espera debido a remodelaciones, el Barcelona podrá volver a jugar en el Camp Nou un partido de la Champions League este año.

El conjunto catalán recibió ayer la autorización de la UEFA para volver a disputar competiciones europeas en el Camp Nou. El regreso está programado para el 9 de diciembre, cuando enfrenten al Eintracht Frankfurt por la fase de liga de la Champions. Será el primer partido continental en el recinto desde 2022.

La entidad azulgrana detalló que el visto bueno llegó tras obtener la licencia de primera ocupación de la Fase 1B, que amplía el aforo al habilitar por completo la zona de Lateral. Esta luz verde se suma a la concedida previamente para la Fase 1A, correspondiente a Tribuna y Gol Sur. Con ambos requisitos cumplidos, la UEFA aprobó formalmente la solicitud del club.

El equipo catalán ya realizó un entrenamiento en el Camp Nou este mes ante su afición. (Foto: AFP)

El equipo culé ya tuvo un anticipo de su regreso al estadio el 7 de este mes, cuando realizó un entrenamiento abierto ante unas 23 mil personas. El retorno oficial en la liga española se concretará este sábado, en el duelo ante el Athletic Bilbao (9:15 a. m.)

El equipo se entrena a dos días del regreso al Spotify Camp Nou ️ pic.twitter.com/FCifPfDiNs — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 19, 2025

El último encuentro europeo disputado en el coloso culé fue el 26 de octubre de 2022, una noche amarga en la que el equipo cayó 3-0 frente al Bayern Múnich, resultado que selló su eliminación de aquella Champions.