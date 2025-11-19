El Barcelona presenta camisola inspirada en el Clásico inolvidable de Ronaldinho

-

El Barcelona presentó una nueva camisola recordando una de sus noches más gloriosas ante su eterno rival con Ronaldinho como protagonista.

Para conmemorar los 20 años de una noche inolvidable, el Barcelona presentó una cuarta equipación que rinde tributo al recordado 3-0 en el Bernabéu del 19 de noviembre de 2005, aquella actuación brillante liderada por Ronaldinho que quedó grabada en la memoria del club y de su afición.

En el cuello se pueden ver los números 14, 58 y 77, minutos en los que se marcaron los goles. (Foto: FC Barcelona)

La nueva camisola mantiene las tradicionales franjas azulgranas, pero con un diseño fragmentado que simboliza el recorrido del balón en los tres goles de aquella velada: el tanto inicial de Samuel Eto'o y el doblete posterior de Dinho.

Un día como hoy, el fútbol nos regalaba momentos que no se podían explicar con palabras.@nikefootball pic.twitter.com/3WiaIub3Y6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 19, 2025 El homenaje continúa en los detalles interiores. En la zona del cuello aparecen tres marcas que indican los minutos de las anotaciones (14, 58 y 77).

Este enfrentamiento con el cuadro merengue, también es recordado por ser el primer clásico de Messi, quien arrancó como titular y fue sustituido por Iniesta en el minuto 69.

El club blaugrana revive aquella victoria ante su eterno rival con esta camisola conmemorativa. (Foto: FC Barcelona)

Para promocionar el lanzamiento, el club activó la campaña "El fútbol es arte", acompañada de un video protagonizado por Marcus Rashford, Roony Bardghji, Alejandro Balde y Marc Bernal, junto a referentes del equipo femenino.