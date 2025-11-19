Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El Barcelona presenta camisola inspirada en el Clásico inolvidable de Ronaldinho

  • Con información de Agencias
19 de noviembre de 2025, 15:34
Ronaldinho firmó una actuación legendaria en el 3-0 que inspira la nueva camiseta del cuadro catalán. (Foto: FC Barcelona)&nbsp;

Ronaldinho firmó una actuación legendaria en el 3-0 que inspira la nueva camiseta del cuadro catalán. (Foto: FC Barcelona) 

El Barcelona presentó una nueva camisola recordando una de sus noches más gloriosas ante su eterno rival con Ronaldinho como protagonista. 

OTRAS NOTICIAS: Lesión de Militao complica al Real Madrid: este es su tiempo de recuperación

Para conmemorar los 20 años de una noche inolvidable, el Barcelona presentó una cuarta equipación que rinde tributo al recordado 3-0 en el Bernabéu del 19 de noviembre de 2005, aquella actuación brillante liderada por Ronaldinho que quedó grabada en la memoria del club y de su afición.

En el cuello se pueden ver los números 14, 58 y 77, minutos en los que se marcaron los goles. (Foto: FC Barcelona)
En el cuello se pueden ver los números 14, 58 y 77, minutos en los que se marcaron los goles. (Foto: FC Barcelona)

La nueva camisola mantiene las tradicionales franjas azulgranas, pero con un diseño fragmentado que simboliza el recorrido del balón en los tres goles de aquella velada: el tanto inicial de Samuel Eto'o y el doblete posterior de Dinho.

 El homenaje continúa en los detalles interiores. En la zona del cuello aparecen tres marcas que indican los minutos de las anotaciones (14, 58 y 77).

Este enfrentamiento con el cuadro merengue, también es recordado por ser el primer clásico de Messi, quien arrancó como titular y fue sustituido por Iniesta en el minuto 69.

El club blaugrana revive aquella victoria ante su eterno rival con esta camisola conmemorativa. (Foto: FC Barcelona)
El club blaugrana revive aquella victoria ante su eterno rival con esta camisola conmemorativa. (Foto: FC Barcelona)

Para promocionar el lanzamiento, el club activó la campaña "El fútbol es arte", acompañada de un video protagonizado por Marcus Rashford, Roony Bardghji, Alejandro Balde y Marc Bernal, junto a referentes del equipo femenino.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar