Café Tacvba inició gestión para retirar su música de Spotify

-

La banda busca retirar su música de la plataforma de Spotify.

NO TE LO PIERDAS: Los integrantes de Café Tacvba ya están en Guatemala

En una acción sorpresiva, la agrupación mexicana Café Tacvba inició un proceso formal para retirar su discografía de Spotify al considerar que el modelo corporativo de la plataforma es incompatible con su ética artística.

El grupo rechaza el uso de inteligencia artificial en la música. (Foto: X)

A través de cartas enviadas a Universal Music y Warner Music México, la banda busca desvincular sus ingresos de una estructura que, aseguran, financia conflictos bélicos y precariza el trabajo creativo.

El vocalista Rubén Albarrán explicó que la decisión responde al rechazo del grupo a "patrocinar guerras y acciones reprobables" y cuestionó tanto las inversiones asociadas al ecosistema del streaming como el sistema de reparto de regalías, al que calificó de injusto y de "regalías de miseria".

Rubén Albarrán explicó las razones éticas del boicot. (Foto: Rubén Albarrán)

Además, los intérpretes de La Ingrata manifestaron su oposición al uso de inteligencia artificial en la industria musical, al considerar que despoja a la música de su valor social.

Spotify respondió y negó las acusaciones. (Foto: X)

Como respuesta a la banda, la plataforma de Spotify negó financiar acciones bélicas y defendió su modelo, asegurando que paga el 70 % de sus ingresos a los titulares de derechos y protege a los artistas frente a abusos tecnológicos. El retiro del catálogo aún depende de la respuesta legal de las disqueras.