Para este viernes se esperan bajas temperaturas por la noche y madrugada

  • Por Jessica González
08 de enero de 2026, 15:00
Autoridades recomiendan cubrirse bien. (Foto: Shutterstock)

También se esperan heladas en varios departamentos del país.

Durante las primeras horas de este viernes 9 de enero se prevé frío y neblina, especialmente en las zonas montañosas de Franja Transversal del Norte, Occidente y Altiplano Central. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para el resto de la mañana, el ambiente estará cálido.

Por la tarde habrá bruma y nublados parciales.

Sin embargo, por la noche y madrugada bajará la temperatura, por lo que recomiendan abrigarse bien para evitar enfermedades respiratorias.

También se esperan heladas en Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Sololá.

