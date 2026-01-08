Para este viernes se esperan bajas temperaturas por la noche y madrugada

También se esperan heladas en varios departamentos del país.
Durante las primeras horas de este viernes 9 de enero se prevé frío y neblina, especialmente en las zonas montañosas de Franja Transversal del Norte, Occidente y Altiplano Central.
De acuerdo al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para el resto de la mañana, el ambiente estará cálido.
Por la tarde habrá bruma y nublados parciales.
Sin embargo, por la noche y madrugada bajará la temperatura, por lo que recomiendan abrigarse bien para evitar enfermedades respiratorias.
También se esperan heladas en Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Sololá.