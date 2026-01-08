Arcángel habla de "La octava maravilla", su primer álbum sobrio

-

El disco fusiona géneros como merengue y afro house.

El cantante puertorriqueño ha trabajado en un disco personal que refleja el cambio de su vida tras haber sido ingresado de urgencia a un hospital para una cirugía de bypass a corazón abierto debido a la obstrucción de sus arterias.

Una semana después del incidente, Arcángel sintió que necesitaba hacer lo que más le apasiona, por lo que comenzó a trabajar en La octava maravilla, su nuevo álbum de estudio.

"No me podía quedar tranquilo porque la ansiedad me estaba matando y luego iba a venir una depresión. Entonces comencé a grabar todas las ideas que me llegaban a la mente en el hospital. Toda esa frustración e incomodidad la dejé plasmada en mis letras", detalla el artista en una entrevista para la revista Billboard.

"Este es mi primer trabajo sobrio. La operación hizo que me diera cuenta de que yo no necesito consumir nada para trabajar porque tengo un don que me regaló Dios para crear algo muy grande", añade el intérprete de Por amar a ciegas.

Este es el proyecto más maduro y experimental de toda la carrera de Arcángel y destaca por fusionar el merengue, afro house, banda, Jersey club y pop con el R&B y reguetón.

La octava maravilla saldrá el 15 de enero próximo en todas las plataformas musicales, bajo el sello de Rimas Entertainment.