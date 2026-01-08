¿Quieres ser agente de tránsito? La convocatoria de la PMT cierra el 20 de enero

-

Personas con vocación de servicio pueden postularse hasta el 20 de enero de 2026 para convertirse en agentes de la Policía Municipal de Tránsito. El proceso incluye inscripción en línea, entrevistas, evaluaciones físicas y capacitación en desarrollo social, jurídico y operativo antes de la graduación.

La Municipalidad de Guatemala anunció una nueva convocatoria para integrar a mujeres y hombres a la Policía Municipal de Tránsito (PMT), con el objetivo de fortalecer el orden vial y la movilidad en la ciudad.

La invitación está dirigida a personas con vocación de servicio, disciplina y compromiso con el bienestar de los vecinos.

Una de sus primeras funciones es ayudar a movilizar el tráfico. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

El proceso para convertirse en agente de la PMT está diseñado para garantizar que los aspirantes cuenten con la preparación emocional, física y ética necesaria. Tras la publicación de la convocatoria en las plataformas oficiales, los interesados deben iniciar su aplicación en línea mediante un formulario de inscripción.

Posteriormente, los aspirantes pasan por una entrevista presencial en la que se evalúan aspectos como actitud, comunicación y compromiso. El proceso continúa con la entrega de la solicitud de empleo, pruebas psicométricas y físicas para medir aptitudes, una evaluación médica y un estudio socioeconómico.

Ahora se cuenta con equipo de alta tecnología para atender fallas mecánicas. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Quienes superan estas etapas ingresan a la fase de capacitación en el Centro de Formación y Capacitación de la PMT. En esta etapa se desarrolla la formación integral del agente, que abarca cinco áreas fundamentales como desarrollo social, humanístico, jurídico y físico. La evaluación final exige un mínimo de 70 puntos para aprobar y avanzar hacia la graduación.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de PMT/Emetra, informó: "En el portal https://muniguatealfrente.com/ o en las redes sociales municipales por medio de un QR se llena un formulario". Los interesados tienen hasta el 20 de enero de 2026 para completar la solicitud.

Son los encargados de administrar el tránsito en la ciudad. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

La graduación simbólica marca el inicio de una nueva etapa, cuando el agente es asignado a una región o unidad operativa de la ciudad. Este proceso, señalaron las autoridades, no busca complicar la experiencia del aprendiz, sino fortalecer su carácter, disciplina y comprensión del servicio público.

"La institución trabaja en la administración del tránsito, servicios sociales y responde ante necesidades o emergencias que se presenten en la vía pública", puntualizó el funcionario.

También se comparte educación vial en los centros educativos. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Historia y modernización

La Policía Municipal de Tránsito nació en 1998, mediante el Acuerdo Gubernativo 67-98, que trasladó a la Municipalidad de Guatemala la responsabilidad de administrar el tránsito en la ciudad. Desde entonces, la institución ha evolucionado como una fuerza civil comprometida con el orden vial, la seguridad del peatón y la movilidad urbana.

Con el crecimiento del parque vehicular, el aumento de la población flotante, nuevas rutas, obras y emergencias, la PMT ha enfrentado mayores desafíos. En respuesta, la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito impulsa un proceso de transformación tecnológica para consolidar a la institución como una fuerza moderna y coordinada.

Actualmente, los agentes cuentan con herramientas como cámaras corporales, radios tácticos, drones en operación, bastones inteligentes, semáforos conectados y un Centro Integral de Control, con el fin de mejorar la gestión del tránsito y la atención a los vecinos de la ciudad.

La Policía Municipal de Tránsito también ayuda a los menores a conocer las señales de tránsito. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Detalles