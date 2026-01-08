Embistió a motorista: reprograman audiencia contra Carlos Acevedo

El proceso penal en contra de Carlos Acevedo, quien embistió a un motorista en zona 9 el pasado 25 de septiembre, continúa.
Te interesa: El allanamiento al Museo de Arte Colonial y las piezas secuestradas por el MP
Este jueves 8 de enero, estaba programada la audiencia de etapa intermedia en contra de Carlos Ovidio Acevedo, acusado de embestir en varias ocasiones al motorista Larkin Morales, en la zona 9 capitalina.
Sin embargo, la audiencia no se desarrolló, debido a que el juez a cargo se encuentra de vacaciones, por tanto, la judicatura programó la audiencia para el 19 de enero próximo.
En la audiencia prevista, el juez deberá conocer la investigación del Ministerio Público y decidir si Acevedo enfrenta juicio por homicidio en grado de tentativa.
El caso
El 25 de septiembre de 2025 se registró el incidente en la zona 9 capitalina.
Acevedo conducía un vehículo tipo camioneta cuando embistió en tres ocasiones al motorista, el cual se encontraba esperando a que el semáforo marcara el rojo.
A raíz de los golpes que sufrió el joven, una de las piernas le fue amputada.