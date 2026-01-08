Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Embistió a motorista: reprograman audiencia contra Carlos Acevedo

  • Por Dulce Rivera
08 de enero de 2026, 13:58
Carlos Acevedo está en prisión preventiva, acusado de embestir a un motorista en zona 9. (Foto: Soy502/Archivo)

Carlos Acevedo está en prisión preventiva, acusado de embestir a un motorista en zona 9. (Foto: Soy502/Archivo)

El proceso penal en contra de Carlos Acevedo, quien embistió a un motorista en zona 9 el pasado 25 de septiembre, continúa. 

Te interesa: El allanamiento al Museo de Arte Colonial y las piezas secuestradas por el MP

Este jueves 8 de enero, estaba programada la audiencia de etapa intermedia en contra de Carlos Ovidio Acevedo, acusado de embestir en varias ocasiones al motorista Larkin Morales, en la zona 9 capitalina. 

Sin embargo, la audiencia no se desarrolló, debido a que el juez a cargo se encuentra de vacaciones, por tanto, la judicatura programó la audiencia para el 19 de enero próximo. 

En la audiencia prevista, el juez deberá conocer la investigación del Ministerio Público y decidir si Acevedo enfrenta juicio por homicidio en grado de tentativa. 

El caso 

El 25 de septiembre de 2025 se registró el incidente en la zona 9 capitalina. 

Acevedo conducía un vehículo tipo camioneta cuando embistió en tres ocasiones al motorista, el cual se encontraba esperando a que el semáforo marcara el rojo. 

A raíz de los golpes que sufrió el joven, una de las piernas le fue amputada. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar