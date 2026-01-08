Versión Impresa
Paty Cantú le entra al K-pop y anuncia colaboración

  • Con información de Eligia Hernández/Kevyn Girón/Colaboradores
08 de enero de 2026, 14:51
La cantante mantiene en secreto el nombre del grupo. (Foto: Paty Cantú)

Paty Cantú se prepara para incursionar en el k-pop.

Paty Cantú sigue mostrando su creatividad musical. La exitosa cantante y compositora mexicana estaría a punto de dar un salto internacional al incursionar en el competitivo mundo del k-pop.

El tema aún no se estrena, pero promete ser un hit. (Foto: Paty Cantú)
En una reciente entrevista, la artista reveló que recibió la invitación para colaborar con una banda del género, aunque prefirió mantener en secreto el nombre del grupo y los detalles del tema.

Cantú es autora de grandes éxitos del pop latino. (Foto: Paty Cantú)
La intérprete adelantó que se trata de una canción que aún no ha sido lanzada, pero que verá la luz muy pronto y que espera se convierta en uno de los grandes éxitos de su catálogo como compositora.

Paty Cantú ha compuesto melodías para Danna, María José y Ha*Ash, entre otros artistas. (Foto: Paty Cantú)
Reconocida por escribir himnos para figuras como Danna, María José y Ha*Ash, Cantú suma así un nuevo reto a su carrera, esta vez en una de las industrias musicales más influyentes del momento, generando expectativa entre sus fans y la escena pop internacional.

