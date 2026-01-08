Paty Cantú le entra al K-pop y anuncia colaboración

Paty Cantú se prepara para incursionar en el k-pop.
Paty Cantú sigue mostrando su creatividad musical. La exitosa cantante y compositora mexicana estaría a punto de dar un salto internacional al incursionar en el competitivo mundo del k-pop.
En una reciente entrevista, la artista reveló que recibió la invitación para colaborar con una banda del género, aunque prefirió mantener en secreto el nombre del grupo y los detalles del tema.
La intérprete adelantó que se trata de una canción que aún no ha sido lanzada, pero que verá la luz muy pronto y que espera se convierta en uno de los grandes éxitos de su catálogo como compositora.
Reconocida por escribir himnos para figuras como Danna, María José y Ha*Ash, Cantú suma así un nuevo reto a su carrera, esta vez en una de las industrias musicales más influyentes del momento, generando expectativa entre sus fans y la escena pop internacional.