Paty Cantú le entra al K-pop y anuncia colaboración

Paty Cantú sigue mostrando su creatividad musical. La exitosa cantante y compositora mexicana estaría a punto de dar un salto internacional al incursionar en el competitivo mundo del k-pop.

El tema aún no se estrena, pero promete ser un hit. (Foto: Paty Cantú)

En una reciente entrevista, la artista reveló que recibió la invitación para colaborar con una banda del género, aunque prefirió mantener en secreto el nombre del grupo y los detalles del tema.

Cantú es autora de grandes éxitos del pop latino. (Foto: Paty Cantú)

La intérprete adelantó que se trata de una canción que aún no ha sido lanzada, pero que verá la luz muy pronto y que espera se convierta en uno de los grandes éxitos de su catálogo como compositora.

Paty Cantú ha compuesto melodías para Danna, María José y Ha*Ash, entre otros artistas. (Foto: Paty Cantú)