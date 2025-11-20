El Camp Nou reabre sus puertas: lo que debes saber del retorno del Barsa a casa

-

El Barcelona volverá este sábado 22 de noviembre al Camp Nou para recibir al Athletic de Bilbao (9:15 a. m.), más de dos años después de disputar sus compromisos como local en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Según dio a conocer el club, el estadio reabrirá con una capacidad limitada de 45 mil 400 espectadores. Será el primer partido del cuadro culé en el recinto desde el inicio de una remodelación de 1.5 mil millones de euros (unos Q13.4 mil millones), uno de los proyectos más ambiciosos de la entidad azulgrana.

"Será un momento histórico", aseguró el presidente Joan Laporta. La obra incluye la ampliación del aforo de 99 mil a 105 mil espectadores (capacidad que se alcanzará hasta 2027) y mejoras en eficiencia energética, zonas VIP, vestuarios y accesos. Los retrasos y sobrecostos obligaron a aplazar el regreso previsto para el inicio de la temporada.

Poco más de 40 mil aficionados podrán disfrutar del partido de este sábado en el coloso blaugrana. (Foto: RR. SS.)

La estructura principal quedará lista en 2026 y el aforo completo un año después. El Barsa prepara actos especiales para el duelo del sábado y confirmó que el estadio también podrá recibir el partido de Champions del 9 de diciembre ante el Eintracht Frankfurt, tras la aprobación de la UEFA.

View this post on Instagram A post shared by Post United (@postunited)

Ya quieren jugar

Las figuras del plantel viven el retorno con entusiasmo. "Montjuïc fue el principio; en el Camp Nou es donde se hará historia", indicó Lamine Yamal en su cuenta de Instagram. El actual 10 culé, debutó allí con 15 años, poco antes de la demolición parcial del estadio. Para jugadores como Rashford, Cubarsí u Olmo, este será su primer encuentro en el coloso blaugrana.

Además, el renovado Camp Nou incluso se perfila como candidato para albergar la final del Mundial 2030, que organizarán España, Portugal y Marruecos.

Otros detalles: