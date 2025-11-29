Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Barcelona derrota al Alavés y le mete presión en el liderato al Real Madrid

  • Con información de Soy 502
29 de noviembre de 2025, 11:26
Lamine Yamal abrió la ruta de la remontada para el Barcelona, al anotar en el minuto 8. (Foto: AFP)

Lamine Yamal abrió la ruta de la remontada para el Barcelona, al anotar en el minuto 8. (Foto: AFP)

Lamine Yamal y Dani Olmo, por partida doble, dieron la vuelta al tempranero gol de Pablo Ibáñez para el Deportivo Alavés y permiten al Barcelona encadenar la cuarta victoria liguera (3-1) para colocarse como líder provisional.

LEE TAMBIÉN: Palmeiras y Flamengo disputan el título de la Copa Libertadores

El cuadro vitoriano se adelantó en el primer minuto de juego en el rechace de un córner, pero la reacción azulgrana fue inmediata y primero Lamine Yamal (min.8) y después Dani Olmo (min.26) dieron la vuelta al marcador antes del descanso.

En el tiempo añadido (min.93), el propio Olmo redondeó el triunfo que coloca al cuadro catalán líder con 34 puntos, a la espera de lo que haga el Real Madrid este domingo ante el Girona en Montilivi.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar