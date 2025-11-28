Palmeiras y Flamengo disputan el título de la Copa Libertadores

-

Uno de los dos será el primer tetracampeón brasileño de la Copa Libertadores. Palmeiras y Flamengo decidirán, en la final en Lima, al sucesor de Botafogo como ganador del mayor torneo de clubes de Sudamérica.

Una multitud de aficionados, con camisetas del Verdao o del Mengao, hizo fila el jueves en el área de migración del aeropuerto internacional Jorge Chávez, tras aterrizar en la capital peruana.

Pela #GloriaEterna! Tudo pronto para a Final da CONMEBOL #Libertadores: @Palmeiras e @Flamengo em busca do título. pic.twitter.com/ehA2sghXHm — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 28, 2025

Sus cánticos tronaban en los pasillos. Pasión pura de las hinchadas de los finalistas de la Libertadores, también en disputa por el Brasileirao, aunque el Fla roza el título con la punta de los dedos.

El equipo de Filipe Luís, el más popular de Brasil, lidera la liga con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras y solo dos partidos por disputar.

El cuadro del portugués Abel Ferreira, en contraste, encadena cinco encuentros sin victoria.

Gane quien gane, el estadio Monumental de Lima, con capacidad para 80 mil espectadores, coronará por séptima temporada consecutiva a un equipo brasileño en la cima del torneo continental.

⚫️ Carta abierta de Filipe Luís a los hinchas de @Flamengo



CONMEBOL #Libertadores | #GloriaEterna pic.twitter.com/VbmQD8w0nH — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 28, 2025

Por la historia

Desde que el Santos de Pelé inauguró en 1962 la lista de ganadores de la Libertadores de Brasil, ningún club del país de la Selecao pentacampeona mundial ha podido conquistar cuatro veces el evento.

Palmeiras ganó su última en 2021 y el Fla lo hizo al año siguiente.

El Rey de Copas, Independiente de Avellaneda, lidera el listado de campeones continentales con siete coronas, aunque la última se remonta a 1984.

️ La CONMEBOL #Libertadores espera por el campeón en el Monumental U#GloriaEterna pic.twitter.com/SAG7kPmJni — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 28, 2025

En cuanto a los triunfos por países, Brasil igualará a su gran rival, Argentina, con 25 cada uno.

El vencedor en Lima disputará, además, la Copa Intercontinental en diciembre, la Recopa Sudamericana 2026 y el Mundial de Clubes 2029.