Así saluda "El Puma" a los guatemaltecos previo a su show

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José Luis Rodríguez "El Puma" sorprendió al enviar un caluroso saludo a Guatemala, esperando el show en el país.

El famoso de la balada envió un fraternal mensaje a los fanáticos a la espera de verlos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

"Saludos Guatemala, gusto saludarles, en esta ocasión quiero invitarlos a compartir una noche muy especial, para celebrar a las mamás con la música que tanto amamos, los espero, a partir de las 8:00 p. m.", recordó.

Luego de un largo tiempo El Puma regresa al país con sus éxitos.

Fecha y lugar

La cita es el 16 de mayo, a las 8:00 p. m., en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Venta de entradas

Los tickets están disponibles en Primerafila. Ingresa aquí.

Precios

Platea Central Q990.00 + Fee Q150.00

Platea Lateral Q890.00 + Fee Q150.00

Balcón I & Palcos Q690.00 + Fee Q125.00

Balcón II Q490.00 + Fee Q100.00

Toma nota

Puedes comprar máximo 10 boletos

Puedes pagar con tarjeta de debito o crédito

Tu compra puede ser al contado o cuotas

Mínimo 3 cuotas Maximo de 12 cuotas (Monto mínimo para aplicar Q100.00)

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El Puma

Ganó el sobrenombre "El Puma" en 1974 por su personaje en la telenovela "Una muchacha llamada Milagros", inspirado en la canción "Mi amigo el Puma" de Sandro.

Inició en la música en los años 60, consolidándose como una de las voces más queridas del pop y la balada latina, conocido por su potente presencia escénica.

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