¿Cuándo nace el MP, quiénes han sido sus fiscales y por qué uno duró solo 15 días?

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Gabriel Estuardo García Luna se convertirá, a partir del domingo 17 de mayo, en el onceavo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) en la historia del país.

Este domingo 17 de mayo asume Gabriel Estuardo García Luna como nuevo Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP), para el período 2026-2030. Será el onceavo funcionario en dirigir la institución que lidera la investigación penal en el país.

Aunque la figura del jefe del MP nos remontan a la historia reciente democrática, a partir de 1985 con promulgación de la Constitución Política, no fue sino hasta en 1993 con las reformas constitucionales que esta goza de autonomía, pues antes la Fiscalía General funcionaba con un ente supeditado a la Procuraduría General de la Nación.

La historia del MP

De esta cuenta, es de resaltar que el primer Fiscal General y jefe del MP fue Ramsés Cuestas Gómez nombrado por el presidente de la República Ramiro de León Carpio, período 1994-1996, quien llegó al Ejecutivo luego del autogolpe de Estado promovido por el entonces presidente Jorge Serrano Elías, actualmente exiliado en Panamá.

Posteriormente, Cuestas Gómez fue sustituido por Héctor Hugo Pérez Aguilera, quien recientemente entregó el cargo de magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual ha integrado en dos ocasiones 2011-2016 y 2022-2024. Además, fue el primer viceministro de Gobernación.

La gestión de Pérez Aguilera de 1996-1998 fue sustituida por la llegada de Adolfo González Rodas, considerado como el primer jefe del MP en concluir su período de cuatro años.

Es de resaltar que, González Rodas fue designado por el expresidente Álvaro Arzú Irigoyen.

Luego, el turno le correspondió a Carlos David de León Argueta, quien fue nombrado por el expresidente Alfonso Portillo.

La gestión de De León Argueta, únicamente duró dos años, 2002-2004, pues fue destituido por el expresidente Oscar Berger. Cabe destacar que, diez años después de dejar el cargo, De León Argueta fue capturado por cargos relacionados con lavado de dinero.

Ante la destitución de De León Argueta, el presidente de turno nombró como Fiscal General y jefe del Ministerio Público de forma interina, a Juan Luis Florido.

Sin embargo, luego de un proceso de postulación de una nómina de seis candidatos, Florido fue designado para continuar en el cargo, el cual no concluyó, ya que presentó su renuncia.

Como consecuencia de la renuncia de Florido, el cargo lo ocupó José Amílcar Velásquez Zárate, fiscal de mayor antigüedad, para terminar el período 2008-210.

Fiscal por 15 días

El séptimo jefe del MP fue Conrado Arnulfo Reyes Sagastume, recordado por permanecer en el cargo 15 días, pues la Corte de Constitucionalidad (CC), anuló su nombramiento y ordenó retrotraer el proceso de postulación hasta la recepción de expedientes y así volver a presentar una nueva nómina, por lo que interinamente el cargo fue ocupado por María Encarnación García de Contreras.

Después, el turno le correspondió a Claudia Paz y Paz Bailey, quien fue nombrada de la segunda nómina de candidatos integrada por la Comisión de Postulación. En esta nueva propuesta, también figuró el nombre del actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval.

Paz y Paz Bailey fue reconocida internacionalmente por impulsar las investigaciones relacionadas contra el crimen organizado y violación de derechos humanos, en especial en casos de lesa humanidad. Fue período fue de 2010-2014.

Con esto, sobresale que la sucesora de Paz y Paz fue Thelma Esperanza Aldana Hernández, actualmente exiliada en Estados Unidos.

A Aldana Hernández se le atribuye investigaciones relacionadas con la corrupción. Fue en esta gestión en donde se desarrollaron proceso que dieron como resultado la acusación de funcionarios de alto nivel como es el caso del binomio presidencial encabezado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Su período correspondió a 2014-2018.

Por último, del 2018 al 2026, la Fiscalía General estuvo a cargo de María Consuelo Porras Argueta, cuya gestión a sido criticada a nivel nacional e internacional por haber accionado contra operadores de justicia, fiscales y periodistas.

Al MP "le ha costado agarrar vuelo"

Aunque historia de la Fiscalía General no es de reciente creación, tampoco se remonta a un pasado sumamente añejo, pues como lo comenta el analista independiente, Renzo Rosal, es producto de una reforma constitucional de 1993 cuando se separaron las funciones de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General.

Rosal asegura que uno de los inconvenientes que ha tenido el MP, a lo largo de su historia, es que le ha costado "agarrar vuelo", puesto que, desde un principio sus capacidades fueron muy delebles por estar de reciente surgimiento, pero después ha sido "presa o convertido en un objetivo político".

Según el analista, en esta última gestión esto quedó "más al desnudo", con lo que recuerda que el MP, institucionalmente, ha pasado por momentos tormentosos, por lo que afirma que esta no es la primera coyuntura difícil que solventa, pero sí asegura que este es el nivel de colapso y politización mayor.

Comenta que esto se debe a que el MP ha "jugado mucho de la mano" del gobernante de turno, por lo que ha sido un órgano que ha perdido objetividad, pues ha sido utilizado por los gobiernos del momento como parte de su propia red de instituciones.

Sin embargo, ahora no es este caso, ya que para el Gobierno actual el MP "es una piedra enorme en el zapato", contrario a lo que lo ha caracterizado en ser un instrumento de poder, utilizado por esos mismos actores.

Rosal asevera que estos intereses han evitado que dicha institución no madure, que ha tenido momento de mejora, pero han sido más de crisis y colapso.

Recuerda que una de la administración rescatable del MP fue la de la Fiscal General Claudia Paz y Paz Bailey, pues dejó claro el peso que representa la autonomía e ir creando capacidades técnicas que no tenia en este momento el ente investigador.

En cuanto avances, el analista considera que, sí los hubo en materia de investigación, por ejemplo, en la creación de grupos especializados, fiscalías especializadas, tecnología, sistemas de investigación, el abordaje criminológico y la unidad de métodos especiales.

El MP "ha venido en un franco deterioro"

Para el abogado y analista, Oscar Morales, el MP es una entidad sumamente importante en la política criminal del Estado, pues es el ente por excelencia que investiga los crímenes de naturaleza pública, lo significa un avance en materia democrática para el país.

Sin embargo, asevera que, conforme han pasados los años y los personajes que la dirigido, institucionalmente hablando, ha sido evidente un franco deterioro, por lo que asegura que ninguno de los titulares de la investigación penal se salve.

El abogado considera que dada las características que han prevalecido en ese franco deterioro, lo importante es que el MP deje de ser una entidad política, sobre todo porque los casos ya no se resuelven conforme a derecho, sino lo que se hace es un tráfico de influencias, abuso de autoridad compadrazgos que han debilitado la institucionalidad e independencia.

Recuerda que una de las Fiscalías que tuvo mucha controversia fue la dirigida por De León Argueta que dañó la imagen del MP, sobre todo porque "cuando no ha existido altos grados de corrupción lo que ha habido son asuntos personales", lo que hacen perder la institucionalidad, la confianza que se tiene al ente de persecución penal.

Contrario a esto, ejemplificó lo sucedido con el exfiscal Conrado Reyes, quien no pudo, a su criterio, desarrollar su ejercicio como fiscal, pero que al final, lo que demuestra es que se ven enmarcados por una serie de presiones que no les dan la independencia que se requiere.

Con esto, Morales cree que los componentes que se debe buscar en un Fiscal General para que su ejercicio sea recordado esta en la imparcialidad, objetividad y la profesionalización de la investigación, por lo que "creo que el MP necesita un aporte de tecnología, que las bases de datos sean unidas y cruces de información"