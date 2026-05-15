Corte Suprema de Justicia recibe amparo que podría frenar transición en el MP

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Una acción de amparo que busca la recalificación de los aspirantes a Fiscal General, fue remitido a la Corte Suprema de Justicia por la CC.

La Corte de Constitucionalidad (CC) remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una acción de amparo relacionada con la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), lo que podría poner en duda la designación de Gabriel Estuardo García Luna.

Esta acción fue presentada por David Juárez Aldana, quien busca que el ejercicio como fiscal y defensor público no sea contabilizado como parte de la experiencia profesional.

Es de recordar que la CC otorgó un amparo provisional en el que anuló la primera nómina de seis candidatos a Fiscal General y ordenó a la Comisión de Postulación y recalificar a los aspirantes restándoles el ejercicio como jueces.

En esta recalificación, García Luna recibió una ponderación de 72.86, pues le fue restado 14 puntos de su ejercicio como juez.

Las autoridades salientes del MP se preparan para entregar los mandos al nuevo fiscal General este domingo 17 de mayo. (Foto: Archivo / Soy502)

Forma parte del proceso

Para directora Ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aida Ibarra, lo resuelto por la CC en remitir dicha acción al organismo judicial es parte del procedimiento debido a que dicha acción debió de haber sido conocída por un órgano jurisdiccional de primera instancia constituido en Tribunal de amparo.

Agrega que lo único que podría suceder es que un juez lo conozca y diga que tampoco los fiscales y defensores públicos no ejercen la profesion. Sin embargo, afirma que lo solicitado en esta acción son fases que ya concluyeron.

Reitera que la CC solo "limpió la mesa", por lo que sólo analiza que actuó de trámite o por competencia. Ibarra concluyó diciendo que lo importante es saber quienes integrar a su equipo de trabajo.

Deniega amparo

Recientemente, la CC declaró sin lugar varias acciones de amparo que buscaba frenar la designación de García Luna como Fiscal General. Algunas fueron presentadas por Ricardo Méndez Ruiz y el abogado Raúl Falla.

Con esto, dejó la vía libre para la toma de posesión de García Luna prevista para este domingo 17 de mayo.

Reunión de transición

Durante la jornada de este jueves 14 de mayo, la oficina de comunicación social del Ministerio Público (MP) confirmó la realización de una reunión de trabajo en la que participó la actual Fiscal General, Consuelo Porras, y el Fiscal General entrante, Gabriel Estuardo García Luna.

De acuerdo con la información proporcionada, dicho encuentro es parte del proceso de transición del MP.