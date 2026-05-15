Sinner se mete a semifinales del Masters de Roma, con récord incluido

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Con su victoria 32 de manera consecutiva en un Masters 1000 este jueves, Jannik Sinner alcanzó las semifinales en Roma y despojó a Novak Djokovic de uno de sus numerosos récords.

Al italiano solo le quedan dos partidos por ganar en el Foro Itálico para imitar al serbio en otra marca, como los únicos en la historia que han conquistado los nueve Masters 1000 del calendario.

El número 1 del mundo solo necesitó una hora y 31 minutos de juego para deshacerse de Andrey Rublev, 14º del ranking mundial, barrido en dos sets, 6-2, 6-4, para acceder por segundo año consecutivo a la antesala de la final en la capital italiana.

Las estadísticas de las 32 victorias consecutivas de Jannik Sinner en Masters 1000:



— 64 sets ganados

— 2 sets perdidos

— 408 games ganados

— 208 games perdidos

— 5 Títulos (París, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid)

— Semifinales en Roma (activo)



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Desde su derrota por abandono en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái el pasado mes de octubre, el italiano ha ganado 32 partidos seguidos en estos torneos, los más importantes después de los de Grand Slam, y solo ha perdido dos sets por el camino. Ha arrasado en los cinco últimos Masters (París 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid este año), algo nunca visto en la historia del circuito ATP.

"Nole" se había detenido en 31 victorias entre marzo de 2011, cuando comenzó en Indian Wells, y agosto de 2011, con su derrota en la final de Cincinnati ante el escocés Andy Murray. Aunque lo ha hecho mejor que quien es considerado uno de los mejores jugadores de la historia, si no el mejor con sus 24 títulos de Grand Slam, Sinner, como de costumbre, mantuvo los pies en la tierra.

"No juego por los récords, juego para escribir mi propia historia y, al mismo tiempo, este récord significa mucho", declaró después. Ahora tendrá el foco puesto en meterse a la final, ganar el título y llegar de la mejor forma al Roland Garros.