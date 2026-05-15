Estuardo Chang, el portero de Xelajú ante Municipal en la final

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Estuardo Chang, de 20 años, disputará su primera final este sábado, cuando Xelajú visite a Municipal, en el juego de ida de la serie que definirá al campeón del Clausura 2026 en la Liga Bantrab.

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Nery Lobos no entró en la convocatoria debido a que aprovechará los días para hacer trabajo especializado con el objetivo de estar a disposición del cuerpo técnico para el juego de vuelta.

Chang asumió la responsabilidad de la portería altense para el partido definitorio de la serie de cuartos de final ante Marquense, después de que en el entrenamiento previo a ese juego Lobos sufriera la lesión en el tendón de Aquiles que lo alejó de las canchas.

❤️ ESTAMOS EN LA FINAL

⚽️ Xelajú MC 2-0 Comunicaciones

️ Mario Camposeco

Vuelta Semifinales



¡Vamos Xelajú! ⚽️#XelajúMC #PasiónQueCrece Clausura2026 ❤️⚽️ pic.twitter.com/Xp3dvJSScH — Club Xelaju MC (@Xelaju_Oficial) May 11, 2026

"Me siento muy contento; estos últimos días han sido de demasiada alegría para mí. Gracias a Dios se me da esta oportunidad de estar aquí. Nunca lo imaginé", dijo el joven guardameta en la víspera del partido ante los rojos.

Con tres partidos de fase final, incluida la serie ante Comunicaciones, donde fue figura; Chang muestra madurez y está centrado en hacer un buen juego. "Tengo que estar tranquilo, concentrado y enfocado. Tenemos que ser un equipo ordenado, muy táctico. Si hacemos lo que hemos hecho en los juegos anteriores, vamos a sacar un buen resultado", explicó.

Xelajú se instaló desde ayer por la noche en la Ciudad de Guatemala. Maynor de León y Harim Quezada, quienes habían presentado molestias físicas, hicieron el viaje y son opción para el técnico mexicano Roberto Hernández.