La gran duda de Flick: Jugar con Eric García o darle descanso por prevención

Luego del festival que vivió en su clasificación a los cuartos de final de Champions League entre semana, el Barcelona ya se enfoca en el duelo liguero frente al Rayo Vallecano de este domingo, en donde la gran duda será si juega el defensa Eric García.
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El español salió luego de sentir algunas molestias y por pura precaución, pero Hansi Flick tendría en consideración que viene el parón de selecciones, por lo que podría darle descanso en el duelo liguero para que tenga más tiempo de recuperación y no arriesgarlo a una lesión más grave.
No es del todo sencilla la decisión, pues las bajas de Jules Koundé, Andreas Christensen y Alejandro Balde en la zona defensiva, además de la de Frenkie de Jong en el medio campo, apuntan a que un jugador tan polivalente como lo es Eric García sea garantía.
Un poco más tranquilo se encuentra Flick con la situación del arquero Joan García, quien tras los exámenes médicos descartó cualquier lesión y estará disponible para enfrentar al Rayo. El portero de los azulgranas incluso recibió la convocatoria con España, revelada este viernes por Luis de la Fuente.