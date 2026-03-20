Buenas nuevas en Madrid: Bellingham estaría disponible para el derbi

Luego de varias semanas fuera por una lesión, Jude Bellingham finalmente estaría disponible para volver a sumar minutos este fin de semana, cuando el Real Madrid encare el derbi capitalino frente al Atlético.
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El técnico Álvaro Arbeloa recibió una gran noticia en el entrenamiento de este viernes, pues el mediocampista inglés terminó toda la sesión sin ningún inconveniente, por lo que oficialmente dejó la enfermería de la casa blanca y es opción para jugar ante el cuadro rojiblanco.
La recuperación de Jude llega en un momento de alta tensión para el Madrid, aunque solamente jugaría contra el Atleti y luego dejaría Madrid para sumarse a la concentración de Inglaterra, con quien fue convocado para este parón de selecciones.
No solo es la recuperación de Bellingham, sino que Álvaro Carreras, David Alaba y Raúl Asencio también apuntan al derbi. Los primeros dos ya viajaron a Mánchester con el equipo para la vuelta de Champions, aunque no jugaron, mientras que Asencio volvería a convocatoria tras quedar fuera contra Elche y City.
De esta manera, la lista de lesionados del Madrid, que agregó esta semana el nombre de Thibaut Courtois, cuenta ya solamente con Rodrygo, Éder Militao, Dani Ceballos y Ferland Mendy.