El Barcelona volverá a jugar en el Camp Nou después de casi dos años y medio

-

El Barcelona disputará la jornada de este sábado contra el Athletic de Bilbao en el Spotify Camp Nou, escenario en el que no han jugado desde hace más de dos años y medio por remodelaciones.

OTRAS NOTICIAS: Todas las selecciones que están clasificadas al Mundial

Tras casi dos años y medio de espera, el Barcelona volverá a disputar un partido oficial en el Camp Nou este sábado, cuando reciba al Athletic de Bilbao por la jornada 13 de la liga española el sábado 22 de noviembre (9:15 a. m.).

El club confirmó la sede del encuentro tras obtener la licencia de primera ocupación de la fase 1B, que habilita el uso del lateral del estadio y permite un aforo de 45 mil 401 espectadores.

A comienzos de este mes, los jugadores entrenaron en el estadio ante la presencia de miles de espectadores. (Foto: EFE)

Durante las obras, el Olímpico Lluís Companys fue la casa temporal del equipo, que esta temporada también disputó dos encuentros en el estadio Johan Cruyff, habitual escenario de los conjuntos juveniles y del equipo femenino.

El remodelado Camp Nou tuvo una primera prueba el 7 de este mes, con un entrenamiento abierto que reunió a unas 23 mil personas y sirvió para evaluar el avance de la construcción.

Recientemente, Messi visitó el Camp Nou y confirmó su deseo de volver a jugar con el equipo culé. (Foto: Instagram)

El duelo de este sábado marcará el reencuentro de los blaugranas con su estadio desde el 28 de mayo de 2023, cuando enfrentaron al Mallorca.

Ahora, el club trabaja para obtener la licencia de fase 1C, que permitirá abrir el gol norte y elevar la capacidad a unos 62 mil espectadores. Una vez completado el tercer graderío, el nuevo Camp Nou alcanzará los 105 mil asientos.

Lamine Yamal y su mensaje con el Spotify Camp Nou de fondo



El Barça, cada vez más cerca de volver a casa ️ pic.twitter.com/jyVzGUNiCP — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) November 16, 2025 Promete noches especiales

En un video publicado en su cuenta de Instagram, con el Camp Nou de fondo, Lamine Yamal aseguró a la afición que "se avecinan noches especiales". El actual 10 del cuadro culé buscará recuperar su mejor nivel y cosechar nuevos éxitos en el renovado estadio.