El Barcelona volverá a jugar en el Camp Nou después de casi dos años y medio

El Barcelona disputará la jornada de este sábado contra el Athletic de Bilbao en el Spotify Camp Nou, escenario en el que no han jugado desde hace más de dos años y medio por remodelaciones.
OTRAS NOTICIAS: Todas las selecciones que están clasificadas al Mundial
Tras casi dos años y medio de espera, el Barcelona volverá a disputar un partido oficial en el Camp Nou este sábado, cuando reciba al Athletic de Bilbao por la jornada 13 de la liga española el sábado 22 de noviembre (9:15 a. m.).
El club confirmó la sede del encuentro tras obtener la licencia de primera ocupación de la fase 1B, que habilita el uso del lateral del estadio y permite un aforo de 45 mil 401 espectadores.
Durante las obras, el Olímpico Lluís Companys fue la casa temporal del equipo, que esta temporada también disputó dos encuentros en el estadio Johan Cruyff, habitual escenario de los conjuntos juveniles y del equipo femenino.
El remodelado Camp Nou tuvo una primera prueba el 7 de este mes, con un entrenamiento abierto que reunió a unas 23 mil personas y sirvió para evaluar el avance de la construcción.
El duelo de este sábado marcará el reencuentro de los blaugranas con su estadio desde el 28 de mayo de 2023, cuando enfrentaron al Mallorca.
Ahora, el club trabaja para obtener la licencia de fase 1C, que permitirá abrir el gol norte y elevar la capacidad a unos 62 mil espectadores. Una vez completado el tercer graderío, el nuevo Camp Nou alcanzará los 105 mil asientos.
Promete noches especiales
En un video publicado en su cuenta de Instagram, con el Camp Nou de fondo, Lamine Yamal aseguró a la afición que "se avecinan noches especiales". El actual 10 del cuadro culé buscará recuperar su mejor nivel y cosechar nuevos éxitos en el renovado estadio.