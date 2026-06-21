Barnoya y Hernández ganan la Copa Ciudad de Guatemala de golf

Los jugadores, Sebastián Barnoya, y Daniela Hernández, vivieron un torneo de ensueño, en la primera edición de la Copa Ciudad de Guatemala, ya que se impusieron en la categoría Campeonato, luego de cuatro días de competencia.
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Además, Barnoya, ganó el primero lugar de la copa WAGR (World Amateur Golf Ranquin), que otorga puntos para la clasificación mundial de este deporte, la cual, brinda acceso a torneos élite.
De esta manera, Sebastián (Club Campestre San Isidro), conquistó la copa en la división Caballeros Campeonato, con un score total 286, +2 sobre el par, luego de cuatro días de competencia; mientras que, Hernández (Hacienda Nueva Country Club), tiró para 306, +22 sobre el par, para ganar el título en Damas Campeonato.
En Caballeros AA, Diego García (El Pulté Golf), venció con un marcador de 302, +18; mientras que, en A y B, Damián Laport (Guatemala Country Club), y Arturo Monroy (Guatemala Country Club), tiraron para 245, +32, y 276, +63, respectivamente, para ubicarse en el primer puesto del certamen.
En la Copa Rotativa, El Pulté Golf, se hizo con el primer puesto, con 52 puntos. En la segunda posición, se ubicó, Guatemala Country Club, con 36, y en la tercera plaza finalizó, Club Campestre San Isidro, con 24 unidades.